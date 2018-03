O nome de Elizabeth Holmes não dirá grande coisa à maioria das pessoas. Ou sequer a designação Theranos, a empresa que Elizabeth fundou aos 19 anos e que chegou a ser avaliada em nove mil milhões de dólares, prometendo uma revolução nas análises clínicas ao sangue, que se tornariam como nunca antes portáteis, baratas e acessíveis.

A promessa era feita deste logo aos seus investidores, muitos e entusiasmados, acompanhada de resultados experimentais, artigos de imprensa e um buzz positivo, alimentado pela jovem e loura Elizabeth. Só podia ser verdade. Só podia ser o futuro. Mas não era. Nem verdade nem o futuro. Elizabeth acabou agora por ser proibida de exercer funções executivas em sociedades por 10 anos, tendo chegado a acordo com Securities and Exchange Commission (SEC) para concluir o processo aberto contra ela, pagando apenas meio milhão de dólares. Pelo menos 700 milhões de dólares foram obtidos por Elizabeth de forma fraudulenta, enganando investidores, falsificando testes, inventando resultados a que nunca chegou. Algo que, note-se, apenas foi descoberto porque um jornalista e um jornal, no caso John Carreyrou e o The Wall Street Journal, foram suficientemente persistentes para investigar durante anos o que aparentemente não parecia estranho a mais ninguém.

Uma empreendedora genial a quem as coisas correram mal, ela própria vítima do seu tempo e da voracidade ambiciosa dos donos do dinheiro? Mais provavelmente apenas uma versão aggiornatta da burla clássica, histórica, em que o enganado vê também o que quer ver, ajudado e muito pelo burlão, envolta apenas aqui na estética e na linguagem que nos habituámos já todos pelo mundo a reconhecer como própria do sucesso, à boleia dos filmes de Hollywood e de uma ideia de sonho americano.

Dizia aos jornais a propósito deste caso um dos responsáveis pela SEC norte-americana:

“Os empreendedores têm de dizer aos seus investidores o que a sua tecnologia consegue fazer hoje, não apenas o que poderá eventualmente fazer no futuro”.

E outro acentuava:

“Os investidores têm direito à verdade completa e total por parte das empresas e dos seus executivos”.

Mas, se assim for, como poderemos nós todos continuar a surfar o novo léxico da novidade e da inovação, entusiasmados, despidos de nós próprios e por nós próprios nos ecrãs dos telefones, marchando em passo certeiro com as vestes do que não é real, esse detalhe, mas que é tão bom que só pode existir?

Apelos ao presente e à verdade são – certamente algum guru contemporâneo já o escreveu e deu conferências sobre isso – o maior downturn que pode haver para qualquer inovador, que é como quem diz um balde de água fria nos nossos plexos acelerados de certezas transitórias.

Presente e verdade? Não, apenas futuro e esperança, que tudo o mais é passado, não interessa, não vende, não compra, não vota.

