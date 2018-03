A Playboy decidiu suspender a actividade no Facebook – o escândalo sobre a partilha de dados da rede social para fins políticos foi a última gota para a empresa que publica conteúdos para adultos, com destaque para a revista com o mesmo nome. A marca frisa que não quer continuar a ser cúmplice das más práticas de privacidade da plataforma, onde mais de 25 milhões de fãs visitam as páginas da Playboy. A informação foi avançada na noite de terça-feira. A página oficial da Playboy em Portugal no Facebook continuava activa aquando da publicação desta notícia.

Há muito que a marca se debatia com dúvidas sobre a presença naquela rede social, devido a regras rígidas sobre a partilha de conteúdo adulto e nudez (algo que o Facebook tenta proibir na grande maioria dos casos, com excepções de imagens com grande valor histórico ou artísticas). “Durante anos, tem sido difícil para a Playboy expressar os seus valores no Facebook,” lê-se no comunicado. “As notícias recentes sobre o Facebook e o alegado mau uso dos dados dos seus utilizadores, solidificou a nossa decisão em suspender a nossa actividade na plataforma.”

A decisão afecta todas as páginas geridas directamente pela Playboy Enterprises. Na semana passada, o empresário multimilionário Elon Musk, fundador e CEO da Tesla e da SpaceX, também decidiu apagar as contas das empresas no Facebook. A Playboy junta-se assim ao movimento #deleteFacebook que tem circulado nas redes sociais desde a erupção dos problemas do Facebook com a consultoria Cambridge Analytica, que terá usado dados de milhões de utilizadores em todo o mundo para manipular campanhas políticas. Porém, de acordo com o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, o número de utilizadores regulares da rede social pouco mudou.

E apesar de deixarem o Facebook – que o filho do falecido Hugh Hefner, Cooper Hefner, descreve no Twitter como sendo uma plataforma “que reprime a sexualidade” – as contas da Playboy (tal como as de Elon Musk) continuam activas no Instagram, uma rede social que o Facebook comprou em 2012.

Em 2014, a Playboy tinha descrito o Facebook como o seu maior foco porque era onde estava grande parte da sua audiência.

