Os deputados do PSD apresentaram um projecto de resolução na Assembleia da República que recomenda ao Governo a construção de uma nova maternidade em Coimbra e o reforço de meios técnicos e humanos.

Numa iniciativa parlamentar que tem como primeiro subscritor o líder parlamentar, Fernando Negrão, os sociais-democratas desafiam o Governo a encontrar a localização para a nova maternidade de Coimbra "no prazo de 90 dias a contar da publicação do presente diploma, iniciando de seguida os procedimentos concursais para o projecto e para a obra respectiva".

"No final de 2016 foi anunciado que o Governo autorizou o início da construção de uma nova maternidade em Coimbra, tendo mesmo sido anunciado que o concurso da obra seria lançado no final de 2017 ou, o mais tardar, no início do corrente ano", refere o grupo parlamentar, no projecto de resolução a que a agência Lusa teve acesso.

O PSD recorda que o referido anúncio foi efectuado pelo ministro da Saúde, no decurso de uma visita ao Hospital Pediátrico de Coimbra, "sendo então, igualmente, divulgada a disponibilização de quatro milhões de euros para a primeira fase da obra".

Decorridos três meses sobre o anúncio, "o Governo entendeu aprovar o despacho n.º 1897-A/2017, de 6 de Março, através do qual constituiu um grupo de trabalho com o objectivo de estudar a criação de uma maternidade no município de Coimbra, integrada no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC)", para substituição das duas maternidades existentes, Bissaya Barreto e Daniel de Matos.

O projecto de resolução salienta ainda que o ministro da Saúde diz estar a aguardar propostas do CHUC, da Administração Regional de Saúde do Centro e da própria Câmara Municipal de Coimbra para a localização da nova maternidade.

"Degradação das condições de funcionamento"

"Este evidente impasse de decisão prejudica a prestação de cuidados de saúde de qualidade em Coimbra e em toda a região que é servida por estas maternidades", lê-se no documento, que alerta para a "degradação das condições de funcionamento, que se têm agravado significativamente desde o anúncio de construção de uma nova maternidade", dada a crescente falta de investimento e de meios que se verifica actualmente.

Os deputados recomendam também ao Governo que "proceda a um levantamento urgente das necessidades mais prementes das maternidades que actualmente integram o CHUC, de modo a garantir a protecção da saúde dos utentes do Serviço Nacional de Saúde".

Por outro lado, solicitam a renovação e a substituição de equipamentos "que apresentam características de obsolescência, de modo a evitar qualquer situação de risco ou de violação do direito à protecção da saúde dos utentes servidos pelas maternidades que actualmente integram o CHUC".

