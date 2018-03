Dois homens, com 20 e 22 anos, foram detidos pela GNR três vezes no período de 24 horas. Suspeitos de mais de 20 furtos entre Santarém e Setúbal, os dois homens foram detidos pela última vez na tarde desta quarta-feira, em Almeirim. Foram interceptados quando tentavam fugir num carro roubado, depois de abalroarem um veículo da GNR.

Os dois suspeitos foram detidos pela primeira vez na manhã de 27 de Março, em Azeitão, no distrito de Setúbal, por terem sido apanhados com um carro roubado. Uma ordem da Autoridade Judiciária determinou que fossem postos em liberdade ainda no mesmo dia.

Por volta das 22h30, os dois homens voltaram a Azeitão para assaltar um stand de automóveis e voltaram a ser apanhados pela GNR. Os dois suspeitos estavam na posse de “sete chaves de veículos”, conforme se lê no comunicado da GNR, quando foram detidos. Foram constituídos arguidos e sujeitos a medida de coacção de termo de identidade e residência. Ficaram também obrigados a apresentar-se esta quarta-feira, no Tribunal Judicial de Setúbal – o que não aconteceu.

A última detenção aconteceu esta quarta-feira, por razões semelhantes às anteriores: os dois homens foram apanhados num carro roubado, rumo a Santarém. A diferença é que, desta vez, os dois homens vão passar a noite nas instalações da GNR de Almeirim, distrito de Santarém, para garantir que se apresentam no Tribunal Judicial de Almeirim nesta quinta-feira.

