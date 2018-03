Um homem de 39 anos está internado com sarampo no Hospital de Santa Maria, confirmou ao PÚBLICO a directora-geral de Saúde, Graça Freitas. Apesar de estar internado em Lisboa, é pouco provável que tenha contraído a infecção na capital. Como esclarece Graça Freitas, o homem teve um “percurso grande”: veio recentemente do Ruanda, em África, onde há esporadicamente casos de sarampo, e tem uma “ligação laboral” com a cidade do Porto.

PUB

Graça Freitas esclarece que o homem está “estável” e que os serviços estão a “tentar perceber” em que circunstâncias foi contaminado.

Até agora, estão confirmados 70 casos em Portugal – mais o homem internado em Lisboa –, 58 deles já curados, mas a directora-geral de Saúde refere que será feito um novo balanço sobre o número de casos de sarampo em breve. Os doentes infectados são todos adultos; dez deles não estavam vacinados contra o sarampo e 40 são mulheres. De todos os casos, 87% são profissionais de saúde.

PUB

PUB