Caí pela última vez na cilada da fome. Longe de minha casa e do meu carnet de bonnes adresses sou obrigado a escolher um restaurante — e lixo-me. Como recompensa recebo uma tarde de diarreia.

Tenho uma ideia para um restaurante. Chamar-se-ia Comfort Zone e só teria comida de risco zero: a comida que se faria em casa, caso se tivesse essa sorte. A publicidade seria alguém a gabar-se “Eu cá nunca saio da minha Comfort Zone.” Ou, perante a entediante exortação de “sair da sua comfort zone”, responderia: “Sai tu!”

Poder-se-ia comer Cerelac, Cornflakes, torradas de todas as espécies, quartos de queijo flamengo, azeitonas recheadas com pimentos, pickles, latas de atum e tudo o mais que as pessoas têm em casa, no frigorífico e na despensa.

De resto, a carta seguiria os cânones do que é tecnicamente conhecido como “comida de putas”: ovos estrelados com bacon, salsichas, ervilhas, batatas fritas. Haveria puré verdadeiro, feito todas as horas. Os ovos mexidos podiam ser comidos com presunto, fiambre, cogumelos, salmão fumado — o que se quisesse.

A dose seria sempre três ovos (o ideal para uma omelete) e o preço seria igual (cinco euros, incluindo três torradas com ou sem manteiga). O bacon, as salsichas e carnes frias seriam três euros. Se a carne fosse mais cara (um bom presunto), recebe-se menos. Se for mais barata (fiambre), recebe-se mais.

Na Comfort Zone não se arrisca nada; sabe-se de antemão o que se vai comer. Há 0% de criatividade e 99% de previsibilidade e consistência.

