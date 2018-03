O PSD tem dúvidas sobre o trabalho de preparação para o Verão que está a ser feito pelo Governo e acusa mesmo o executivo de estar a atrasar as medidas e acções que já deveriam estar em marcha. Em dia de debate na Assembleia da República, os social-democratas enviam ao Ministério da Administração Interna (MAI) um conjunto de dez perguntas sobre as diferentes áreas de actuação do Governo.

"O atraso na preparação desta época é já uma evidência, face às diversas hesitações por parte do Governo", lê-se nas perguntas assinadas pelo deputado Duarte Marques. Os deputados lembram que muito do que foi identificado que correu mal nos fogos do ano passado se prendeu com as falhas de preparação em 2017. "Numa área tão sensível como esta, a sintonia e respeito entre a tutela e aqueles que sob as suas ordens e comando enfrentam as dificuldades no terreno é crucial. As vicissitudes do planeamento e preparação da época de combate aos incêndios florestais de 2017 teve vários erros e omissões, como hoje todos reconhecem", escrevem.

Os deputados perguntam, sobretudo, sobre o que falta fazer na Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), na preparação do combate onde foram prometidas várias mudanças, uma preocupação que partilham com o Presidente da República. Nas perguntas que foram dirigidas ao gabinete de Eduardo Cabrita, o PSD quer saber qual vai ser o novo modelo da ANPC: "A poucos dias do final do mês de Março está ainda por conhecer a nova lei orgânica da ANPC, assim como as directivas operacionais que definirão as funções de cada uma das estruturas com intervenção no combate aos fogos florestais", lê-se nas perguntas.

Uma das preocupações dos bombeiros é perceberem como será feita a articulação com as estruturas de combate, nomeadamente com o Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro (GIPS) da GNR. "Que iniciativas desenvolveu o Governo no sentido de melhorar a coordenação entre as diversas estruturas de Protecção Civil e os bombeiros na avaliação da situação dos incêndios e na devida e proporcional afectação de meios?", questionam.

Além das perguntas direccionadas ao combate, os social-democratas querem saber "qual o ponto de situação na contratação de meios aéreos para a próxima época de incêndios", mas também o estado em que estão os helicópteros Kamov do Estado. Uma pergunta feita na sequência das notícias do PÚBLICO, que revelaram que os três helicópteros que poderiam estar a operar nesta época de incêndios continuam parados por falta de autorização da Autoridade Nacional de Aviação Civil.

