A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) terá mandado encerrar as instalações onde se encontram os três Kamov do Estado que estão em manutenção, expulsando os técnicos que estavam a trabalhar nas aeronaves, revelou esta quarta-feira à tarde a empresa Everjets, detentora do contrato de manutenção dos helicópteros do Estado.

PUB

A informação é prestada pela Everjets em comunicado, no qual se conta que a ANPC "encerrou e selou as instalações onde estão guardados os helicópteros Kamov, expulsando dos hangares equipas russas que procediam à manutenção das aeronaves".

De acordo com a empresa, a "ANPC invoca como motivo que a empresa de manutenção russa Heliavionics da Kamov estava a movimentar equipamento/peças sem autorização prévia, situação esta que no decorrer dos anos sempre foi normal".

PUB

O PÚBLICO tentou confirmar com a ANPC esta decisão, mas até ao momento não foi possível.

No comunicado enviado ao PÚBLICO, a Everjets assume que não garante que, com isto, possa ter as aeronaves prontas a tempo. Diz a empresa que "pretendia cumprir o planeamento de manutenção" e que com esta acção "vê-se assim impossibilitada de cumprir os objectivos e garantir a prontidão das aeronaves que fica seriamente comprometida".

PUB