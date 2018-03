O debate sobre o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, a serem apresentados pelo Governo, vai realizar-se a 24 de Abril, decidiu esta quarta-feira a conferência de líderes parlamentares.

Segundo a secretária da Mesa da Assembleia da República, a socialista Idália Serrão, "os partidos poderão apresentar resoluções" (de aprovação ou rejeição daqueles documentos) "durante o mesmo debate, mas as mesmas só serão votadas aquando das habituais votações regimentais, agendadas para a quinta-feira seguinte, 26 de Abril, após a sessão solene da "Revolução dos Cravos".

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, anunciou que irá apresentar no Parlamento uma resolução, à semelhança do passado, para obrigar BE, PCP e PEV, que têm posições conjuntas assumidas com o Governo PS, a pronunciarem-se sobre o Programa de Estabilidade.

As questões da paridade de género, com propostas de lei governamentais sobre o equilíbrio entre homens e mulheres dirigentes da administração pública e nas eleições para o poder político, vão ser debatidas em 19 de Abril. Tem sido noticiado que o executivo quer introduzir uma quota mínima de 40% de um dos géneros nas listas de candidatas aos diversos sufrágios.

A conferência de líderes agendou ainda uma sessão plenária para 13 de Abril para discutir as diversas iniciativas dos vários grupos parlamentares sobre a temática dos incêndios florestais.

