O antigo vice-presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, o socialista António Caetano, foi contratado para assessor do presidente da autarquia vizinha da Póvoa de Varzim, o social-democrata Aires Pereira, anunciou o autarca poveiro.

António Caetano, que foi o número dois do executivo da autarquia vila-condense, liderado pelo PS, entre 2013 e 2017, nos mandatos de Mário Almeida e Elisa Ferraz. Foi, inclusive, nas últimas eleições autárquicas, o candidato socialista à presidência da Câmara de Vila do Conde, perdendo para Elisa Ferraz (que entretanto assumiu a condição de independente) e passando a vereador não executivo.

Na Câmara da Póvoa de Varzim, o engenheiro de formação vai agora desempenhar funções de Gestor de Contrato, com a missão de acompanhar as diversas empreitadas que o município tem, e terá, no terreno. "É uma profissional que possui uma vasta experiência em matéria de execução de contratos públicos, designadamente de empreitada, quer no lado do sector privado da construção civil e obras públicas, quer no lado de entidade pública, fruto do exercício de funções no município de Vila do Conde", justificou Aires Pereira.

O presidente da Câmara da Póvoa de Varzim revelou que a posição que António Caetano vai desempenhar não existia no quadro do município, mas foi criada a 1 de Janeiro e será, a partir de agora, "permanente e obrigatória". "O gestor terá a tarefa de detectar desvios, defeitos ou outras anomalias na execução do contrato, devendo, se existirem, comunicá-los ao órgão competente, propondo em relatório fundamentado as medidas correctivas que sejam adequadas", explicou o autarca poveiro.

Sobre o facto de António Caetano ter uma ligação ao Partido Socialista, e passar, agora, a desempenhar funções numa autarquia com um executivo de maioria do PSD, Aires Pereira diz "não causar estranheza", apontado que será, até, "um sinal de independência". "Nem seria desejável que este cargo fosse desempenhado por alguém dos quadros da Câmara, pois poderia estar condicionado, por ter estado envolvido nos processos. Deste modo, sendo alguém contratado externamente, usufrui de maior independência", analisou o Aires Pereira.

O autarca poveiro acrescentou que o contrato de António Caetano terá a duração de um ano, e pode ser renovado, sucessivamente, por igual período, contemplando uma remuneração bruta de 40.800 euros, mais IVA, por doze meses.

Este anúncio da contratação foi dado na última reunião do executivo da Câmara da Póvoa de Varzim, na qual foi também aprovada a suspensão, por dois anos, do Plano Director Municipal para freguesia de Balazar. Em causa está a necessidade da autarquia fazer uma análise da dimensão pretendida para o futuro santuário de Balazar, a construir nos terrenos do actual campo de futebol, e que terá a capacidade de albergar 5000 fiéis, assim como as adaptações da rede viária de acesso.

Ainda no âmbito do planeamento da Cidade, foi também aprovada a suspensão do Plano de Pormenor da zona E54, que contempla área onde estão, actualmente, instalados os equipamentos desportivos dos clubes de maior dimensão do concelho, na parte norte da marginal poveira.

"Com a recente deliberação dos associados do Varzim em manterem o estádio do clube no actual local, é necessário perceber o que a cidade pretende para aquela área. Vamos consultar as entidades competentes e depois de termos um parecer vamos discutir o tema no âmbito municipal", explicou o presidente da Câmara, Aires Pereira.

