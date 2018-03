O deputado João Oliveira, líder parlamentar do PCP, disse esta quarta-feira de manhã, à saída da conferência de líderes, que a decisão de retirar do debate desta tarde as iniciativas legislativas sobre incêndios e florestas "subverte o regimento" e não tem "base legal".

"É uma decisão que só se pode compreender com o peso na consciência do PS e PSD que, não querendo ser confrontados com as suas responsabilidades, procuram impedir a discussão das iniciativas legislativas dos restantes grupos parlamentares", disse o comunista. "Não há motivo, há uma justificação sem base legal".

João Oliveira acusa PS, PSD e Jorge Lacão, que presidiu à conferência de líderes em substituição de Ferro Rodrigues, de quererem limitar o debate de hoje à discussão sobre o relatório da comissão técnica independente sobre os incêndios de Outubro. E lembrou que, a 20 de Fevereiro, a conferência de líderes tinha decidido que o debate sobre o relatório seria feito no mesmo momento que a discussão das iniciativas legislativas sobre os incêndios, o que está escrito na acta dessa reunião.

"Insistiremos na discussão das iniciativas", disse o deputado do PCP, prometendo "recorrer da decisão" esta tarde, durante o plenário. "Faremos o que está ao nosso alcance para que esta limitação à agenda do debate sobre os incêndios não vá por diante, mesmo contra a vontade do PS e do PSD, e para que se faça cumprir o regimento".

