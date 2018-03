As últimas negociações e votações parlamentares tornaram visível uma aparente aproximação e concordância entre o Governo do PS e o BE, deixando perceber um distanciamento face ao PCP. Na votação sobre serem creditados os juros negativos da taxa da Euribor a favor dos clientes com empréstimos bancários o BE e o PS juntaram-se para aprovar o diploma e na questão das reformas das longas carreiras contributivas houve o entendimento entre ambos. Agora, socialistas e bloquistas concordam nas alterações às leis laborais e preparam-se para se entenderem em matérias em discussão no pacote da transparência.

Em todos estes assuntos, o PCP tem estado distante ou têm-se oposto alto e bom som. O PÚBLICO procurou saber junto de responsáveis dos partidos que compõem a maioria de esquerda no Parlamento o que mudou. O líder parlamentar dos comunistas, João Oliveira, não teve disponibilidade para falar com o PÚBLICO.

Por seu lado, o líder parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares, negou qualquer alteração de atitude do seu partido. Considera mesmo que “essa análise parte do pressuposto de que houve mudança do BE, quando não houve”. E garante mesmo que o BE tem “a mesma atitude perante o cumprimento do acordo” assinado em 2015 com os socialistas e que passa por, “em conjunto, ultrapassar as divergências” encontrando soluções de “meio-termo”.

Pedro Filipe Soares avança, como exemplo, com o entendimento estabelecido com o Governo sobre as reformas das longas carreiras contributivas. “Queríamos mais”, sublinha, assim como em relação às questões laborais. E garante: “A posição do BE está mais além do que foi obtido, mas não ignoramos que há um caminho de diálogo que foi feito.”

O líder parlamentar do BE defende que em relação aos trabalhadores precários, o seu partido “sempre disse que é essencial” resolver a situação. E embora o BE já tenha afirmado que “há imperfeições na solução encontrada agora na lei, por exemplo, em relação ao ensino”, Pedro Filipe Soares assume: “Queremos mais, mas ficamos contentes com o conseguido.”

Quanto à “limitação de contratos a prazo”, garante, foram dados passos importantes. "Face à lei actual são passos arrancados ao imobilismo do PS”. E insiste: “Podíamos ir mais além, não vamos porque há falta de vontade do PS.”

Prometendo que “há matérias pelas quais o BE continuará a bater-se, como é o caso do alargamento da contratação colectiva”, Pedro Felipe Soares garante: “Não estamos em fase de desistência de reivindicação.” Já respondendo - indirectamente e sem o mencionar - às críticas que o líder do PCP fez no fim-de-semana às soluções encontradas entre o Governo e o BE sobre enquadramento legal e combate ao trabalho precário, Pedro Filipe Soares afirma que “quem acredita que a legislação actual é má, não pode ficar de fora quando se podem alcançar melhorias.”

Ainda assim, o líder parlamentar do BE nega que os entendimentos com o Governo signifiquem uma aproximação que desaguará em novo acordo na próxima legislatura, caso o PS vença com maioria relativa, e apenas diz: “Falta mais de um ano para as legislativas.” Recusando-se a comentar como vê o aparente afastamento do PCP, diz: “Sobre a estratégia do PCP, é o PCP que tem de classificá-la, não nós.”

Também o deputado do PS Paulo Trigo Pereira, vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, considera que “é muito cedo” para falar sobre os entendimentos após as legislativas e apenas diz: “A próxima legislatura dependerá dos resultados eleitorais.” Acrescentando que mesmo “não tendo maioria absoluta, o PS pode ser governo com o apoio de um partido, de dois ou sem apoio, depende dos resultados”.

Paulo Trigo Pereira não se revê na ideia de que tenha mudado a capacidade de entendimento à esquerda. “Não poria nesses termos”, afirma, sublinhando que “é da parte do PCP que parece existir uma maior vontade de se diferenciar e autonomizar em relação ao Governo, o que é diferente”. Relativizando a questão, conclui: “É uma questão de estratégia do PCP”.

Quanto ao actual mandato governativo e ao cumprimento dos entendimentos assinados em 2015, Paulo Trigo Pereira advoga que “nenhum partido que apoia o Governo se desviará no apoio ao Orçamento do Estado” para 2019. O responsável socialista admite que “naturalmente, haverá mais reivindicações por parte dos dois partidos”: o BE e PCP. Mas conclui que “ambos darão o apoio ao próximo Orçamento, apresentando as suas críticas e as suas propostas.”

