A secretária de Estado dos Assuntos Europeus defendeu esta quarta-feira a posição de Portugal de não expulsar, de imediato, os diplomatas russos em Lisboa, deixando aberta a porta para posições mais musculadas que sejam tomadas a nível europeu na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros de 16 de Abril e no Conselho Europeu de Junho, numa altura em que já serão conhecidos os resultados das peritagens em curso no Reino Unido. “Isto é um processo evolutivo”, sublinhou.

Ana Paula Zacarias refutou que Portugal tenha “ficado isolado” nesta matéria, sublinhou que a decisão de chamar o seu embaixador na Rússia para consultas foi a mesma que tomou a Comissão Europeia e outros quatro países europeus – Luxemburgo, Malta, Eslováquia e Bulgária – e garantiu que o Governo apoiará “todas as medidas adicionais” que venham a ser decididas a nível europeu.

“Não ficamos isolados, estamos perfeitamente integrados no quadro multilateral”, afirmou Ana Paula Zacarias na Comissão de Assuntos Europeus, onde deixou uma questão que considerou central: “Estamos a entrar numa espiral de expulsões e contra-expulsões, mas onde é que nos leva tudo isto? Não podemos fechar a porta de diálogo com a Rússia”, disse, argumentando com a “vocação global da nossa comunicação”.

Na interpelação à governante, a deputada social-democrata Rubina Berardo começou por considerar que se trata de “uma matéria de grande sensibilidade onde é necessário prudência, mas também clareza e firmeza”, sublinhando que a maior parte dos países que optaram por expulsar diplomatas o fizeram apenas em relação àqueles da área da “intelligence”, ou seja, os que trabalham na área da informação.

Mas logo lamentou que Portugal não tivesse feito o mesmo, lembrando que “os aliados tradicionais seguiram o Reino Unido” e que, por não o ter feito, “Portugal figura agora na lista negra do [jornal britânico] The Observer” e considerando a posição lusa de “muito cinzenta e hesitante”. “Não podemos estar com o Reino Unido nos dias de sol e abandoná-lo nos dias de chuva”, afirmou a deputada, considerando que Portugal “já perdeu a primeira leva de solidariedade, esse barco já partiu”.

Ana Paula Zacarias voltou a explicar a posição portuguesa, separando as decisões tomadas no quadro multilateral – União Europeia e Nato, onde frisou que Portugal votou sempre a favor das decisões – das tomadas Estado a Estado, insistindo que as conclusões do Conselho Europeu remetiam as decisões a tomar a nível bilateral para os países. “Alguns decidiram de imediato seguir o Reino Unido na expulsão de diplomatas, outros decidiram aumentar a lista de personas non gratas e outros ainda decidiram chamar os seus embaixadores para consulta”, como fez Portugal.

E foi aqui que surgiu o argumento pragmático do Governo. Lembrando que Portugal tem uma “embaixada muito pequena” em Moscovo – apenas três diplomatas -, Zacarias disse que a expulsão dos embaixadores russos teria como consequência ficar sem antenas na Rússia. “E depois como é que obtemos a informação de que tanto precisamos?”, questionou.

Em sua defesa, o coordenador do PS na comissão, Vitalino Canas – que também é vice-presidente da Assembleia Geral da NATO – argumentou que “este não é o primeiro incidente grave da Europa com a Rússia” e lembrou que em 2013, durante a crise da Crimeia, “Portugal [o anterior governo] procurou manter algumas pontes, estando sempre do lado da condenação, mas tendo uma atitude menos agressiva com a Rússia do que outros países, sobretudo do Norte da Europa”. Para o deputado, é essa “imagem de país equilibrado que tem permitido a Portugal chegar a lugares cimeiros da comunidade internacional”, numa referência directa ao cargo de secretário-geral das Nações Unidas ocupado por António Guterres.

BE lembra "erro" da Cimeira das Lajes

Para os partidos da esquerda, a questão está, neste momento, na falta de provas inequívocas que os ataques de Salisbury foram perpetrados pela Federação Russa. Foi neste argumento que se fundou Miguel Tiago (PCP), que defendeu a posição do Governo de manter pontes de diálogo. “Portugal deve estar disponível para garantir o desanuviamento da tensão internacional e entendimento entre os povos, isso não significa brandura, mas bom senso”, afirmou.

O BE foi mais longe, com Isabel Pires a lembrar que “há 15 anos Portugal esteve ao lado dos aliados numa questão sensível e ficou muito mal na fotografia”, referindo-se à Cimeira das Lajes onde foi decidido avançar com a guerra ao Iraque. “Nesse caso havia provas inequívocas que afinal não existiam”, frisou.

“Quando o Governo tem uma posição de prudência, o CDS acompanha, mas não acompanha quando tem uma posição de fragilidade”, disse por seu lado o deputado do CDS Pedro Mota Soares, que exigiu “explicações ao Governo” sobre o que sucedeu e o que vai acontecer daqui para frente. “Poderá passar por chamar o embaixador russo em Portugal para explicações? Está à espera dos relatórios dos peritos sobre a arma química usada?”, questionou.

Ana Paula Zacarias acabou por dizer que sim à última questão: “Pode vir a haver mais matéria de prova e mais informação que permitam aos ministros tomar posições mais profundas a 16 de Abril”.

