Animais nos restaurantes

De facto copiar exemplos como os de países europeus, no caso a Suíça, a França, a Alemanha, a Irlanda e até Inglaterra dá que pensar. Porque será? Porque são países culturalmente civilizados, evoluídos e até com um nível higieno-sanitário superior ao nosso? Mas então, se todas essas pessoas consideram seguro que se possa partilhar num espaço público, no caso um restaurante, com um dos nossos melhores amigos, no caso de 4 patas (que serão maioritariamente cães ou gatos), qual é a dúvida?

Saber que podemos contar com os nossos amigos verdadeiros tenham eles 2 pernas ou 4 patas é uma alegria que todos podemos partilhar, em qualquer ocasião. Sem discriminações ou azedumes sem motivos cientificamente fundamentados. Existem leis médico/sanitárias básicas para todos os donos cumprirem. Ora vamos festejar todos, os que temos a sorte de ter amigos em que podemos confiar!

Teresa Alves, Lisboa

Sócrates, Costa, Marcelo e Belém

A eventual candidatura de Sócrates a Belém não teria, seguramente, grandes possibilidades de ser bem-sucedida. O ex-primeiro-ministro nunca seria apoiado pelo PS e não passaria de um outsider. Não vejo, assim, como poderia condicionar a estratégia presidencial de Costa. O PS não deverá, aliás, apresentar candidato próprio. Seria sempre um perdedor, face à mais que provável recandidatura de Marcelo. E mesmo na hipótese mirífica de ser um ganhador, inviabilizaria a candidatura presidencial de António Costa, cujo timing é em 2026, a seguir aos mandatos de Marcelo. O apoio ou não do PS a Marcelo só será equacionado depois das legislativas e dependerá muito da forma como evoluir o relacionamento do Presidente com o Governo. Creio, também, que os políticos que têm problemas com a Justiça, como Sócrates, não deveriam andar na vida política. Mas quando temos um caso absurdo e incrível chamado Isaltino, é difícil ser-se moralista.

Simões Ilharco, Lisboa

Puigdemont e a Alemanha

Em 1940 a polícia alemã (Gestapo) prendeu em França o então exilado Presidente da Generalitat da Catalunha, senhor Lluis Companys e entregou-o às autoridades espanholas franquistas que o submeteram a um iníquo julgamento e, tendo-o condenado à morte, o fuzilaram.

Hoje parece que a actualidade faz-nos obrigatoriamente relembrar este triste episódio quando vemos de novo a polícia alemã prender o exilado presidente da Generalitat da Catalunha, Puigdemont, com a possibilidade de as autoridades o entregarem a Espanha onde o aguardará certamente um severo julgamento às ordens dos interesses políticos do actual governo espanhol.

A opinião pública portuguesa deve ser alertada para esta grave situação e denunciar esta nova cumplicidade entre estes dois Estados, exigindo a não extradição e a libertação de Puigdemont.

F.A.Castanhinha, Santo António dos Cavaleiros

