O parlamento da Catalunha reconheceu esta quarta-feira o direito dos três nomes propostos pelo bloco independentista para presidir à Generalitat a poderem submeter-se a uma votação de investidura.

PUB

As propostas, votadas favoravelmente por Juntos pela Catalunha (JxCat), Esquerda Republicana da Catalunha e Candidatura de Unidade Popular (CUP), exigem à câmara catalã que adopte “todas as medidas necessárias para garantir” que Carles Puigdemont, Jordi Sànchez e Jordi Turull “possam exercer os seus direitos políticos”, incluindo o direito a submeterem as suas candidaturas “a debate e votação plenária”.

Na base da argumentação da ala soberanista consta a aceitação, por parte do Comité dos Direitos Humanos das Nações Unidas, de tramitar as denúncias de Puigdemont e Sànchez contra a postura do Estado espanhol durante a crise catalã – no caso do ex-presidente da Assembleia Nacional Catalã, o organismo pediu mesmo ao Governo de Mariano Rajoy que “respeite” os seus “direitos políticos”.

PUB

JxCat, ERC e CUP reivindicaram ainda a “libertação dos presos políticos”, tendo sido apoiados, neste ponto da segunda resolução, pelo Catalunya en Comú, de Xavier Domènech. Recorde-se que, na passada sexta-feira, o juiz Pablo Llarena, do Tribunal Supremo espanhol, ordenou a detenção de mais cinco líderes catalães – incluindo Jordi Turull – por envolvimento no processo independentista e na organização do referendo soberanista de 1 de Outubro de 2017.

Já a proposta apresentada pelo Cidadãos, com vista à demissão do presidente do parlament, Roger Torrent, por “não ser neutral nem objectivo”, foi chumbada pela maioria dos partidos com assento parlamentar.

Ponsatí entregou-se na Escócia

A reactivação dos mandados de detenção europeus, decretada por Llarena, levou Clara Ponsatí a entregar-se às autoridades britânicas esta quarta-feira. A antiga responsável pela pasta da Educação do governo de Puigdemont – que começou recentemente a dar aulas na Universidade de St. Andrews, na Escócia – entregou-se à polícia de Edimburgo, pouco depois de anunciar ter angariado mais de 840 mil euros para a sua defesa judicial, e deverá ser ouvida ainda esta tarde.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Clara Ponsatí e o seu advogado ANDY RAIN/EPA

Tal como Puigdemont – detido na Alemanha desde o passado domingo – Ponsatí submeter-se-á agora aos procedimentos legais indispensáveis, liderados pela Justiça britânica, para se perceber se há motivos para a entregar às autoridades espanholas.

A ex-conselheira faz parte da lista de 13 líderes políticos catalães, concebida pelo Supremo espanhol, que podem vir a ser acusados de rebelião, sedição e desvio de fundos públicos, no âmbito no processo secessionista.

PUB