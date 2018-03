Antes da confirmação oficial, as primeiras suspeitas de que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, se deslocou à China para se encontrar com Xi Jinping foram suscitadas pela presença de um comboio, verde e com uma risca amarela, altamente protegido pelas autoridades, numa estação ferroviária de Pequim, e cuja chegada não estava em nenhum horário. Este foi o transporte que levou o líder norte-coreano à sua primeira viagem ao estrangeiro para se encontrar com outro chefe de Estado, à semelhança do que fizeram o seu pai e avô.

Como disse ao Guardian Adam Cathcart, especialista britânico nas relações entre Coreia do Norte e China da Universidade de Leeds, viajar de comboio tem sido uma característica da propaganda dos líderes norte-coreanos: “O principal aspecto aparenta ser o comboio. Se fosse o ministro dos Negócios Estrangeiros ou Kim Yong-nam (que exerce o papel de chefe de Estado, embora com um carácter cerimonial) simplesmente voariam a partir de Pyongyang”.

Kim Il-sung, avô de Kim Jong-un, chegou também de comboio à China na sua primeira visita a este país, em 1982.

O mesmo aconteceu com Kim Jong-il, pai do actual líder norte-coreano. Segundo o jornal sul-coreano Chosun Ilbo, Jong-il tinha seis comboios de luxo privados para utilizar nas suas viagens dentro do território norte-coreano e ao estrangeiro.

De acordo com o mesmo jornal sul-coreano, Kim Jung-un terá agora utilizado um dos comboios do pai. Trata-se de uma composição blindada, equipada com telefones de satélite, televisões, salas de conferências e quartos. E não viaja a mais de 60 km/hora.

