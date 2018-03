Dois dos três autocarros que compunham a caravana eleitoral do antigo Presidente brasileiro Lula da Silva foram atingidos por tiros nesta terça-feira. A comitiva estava a deixar a cidade de Quedas de Iguaçu, no estado do Paraná, depois de mais um comício de campanha. Porém, o veículo que transportava Lula não foi atingido.

PUB

De acordo com a polícia, três tiros acertaram nos autocarros. Não se registaram quaisquer feridos. O incidente ocorreu quando a caravana se encaminhava para a Universidade Federal da Fronteira Sul, em Laranjeiras do Sul.

Esta iniciativa faz parte de uma espécie de digressão eleitoral que o antigo Presidente está a fazer pelo Sul do Brasil. Em algumas zonas, a comitiva de Lula não foi bem recebida, tendo sido impedida de entrar em alguns locais – como aconteceu, por exemplo, na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, na semana passada.

PUB

Os passageiros dos autocarros atingidos pelos tiros na terça-feira relataram à Globo que, num primeiro momento, pensaram que os veículos tinham sido apedrejados, tal como já tinha acontecido durante esta digressão sulista. Só depois é que o motorista de um dos veículos percebeu que tinham sido atingidos a tiro e que dois dos pneus haviam sido furados com um objecto.

As autoridades estão a tratar do caso como tentativa de homicídio.

Antes dos disparos, no comício em Quedas de Iguaçu, Lula falou das recepções que enfrentou no Sul do país, descrevendo algumas situações como “selvajaria”. “Nunca tinha assistido a uma selvajaria como estamos a assistir agora, de um grupo de pessoas que eu não sei quem são, que nos esperam em cada trevo com paus, pedras e bombas para tentar evitar que a nossa caravana chegue ao lugar em que está marcado”, cita a Globo.

O antigo Presidente brasileiro reagiu no Twitter aos tiros de que a sua caravana foi alvo: “A nossa caravana está a ser perseguida por grupos fascistas. Já atiraram ovos, pedras. Hoje deram até um tiro no ônibus”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na segunda-feira, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre rejeitou o recurso da defesa do ex-Presidente, que foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex de Guarujá, cujas obras foram pagas por uma construtora a troco de favorecimento em contratos públicos.

Paralelamente, um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Lula da Silva está em avaliação no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir no dia 4 de Abril. O Supremo adiou a sua decisão para permitir ao tribunal de Porto Alegre pronunciar-se primeiro sobre o recurso.

PUB