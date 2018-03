Ricardo Costa trocou, por um dia e uma noite, a vista para o rio Douro pela paisagem das vinhas do Dão e, apesar de todas as diferenças, o cenário da Quinta de Lemos, em Viseu, revelou-se “uma agradável surpresa”, confessa. O chef executivo do The Yeatman, em Gaia, foi o primeiro convidado de uma nova proposta do restaurante Mesa de Lemos: um ciclo de jantares nos quais o chef da casa, Diogo Rocha, reparte a cozinha com um “amigo”. Sempre com um princípio básico: “Em vez de se criarem menus especiais para o evento, os chefs convidados trazerem pratos que já fazem, habitualmente, nos seus restaurantes”, assegura Diogo Rocha, justificando, assim, o nome escolhido para o ciclo - “Chefs a Lemos”. A receita foi testada na noite de 24 de Março e, pelo menos no que toca à dupla Ricardo Costa e Diogo Rocha, parece ter resultado na perfeição.

“Cada um escolheu três pratos e, depois, ‘casámos’ as nossas escolhas”, enquadrou Diogo Rocha, a propósito da ementa que foi apresentada no primeiro “Chefs a Lemos”. Da parte do chef do The Yeatman, com duas estrelas Michelin, surgiram as propostas de berbigão “Nitro”, ovo...Y (com lingueirão, coentros e presunto), leitão (abacate, lima e mole) e mirtilos (com mascarpone, lima kaffir e baunilha). Já Diogo Rocha apresentou os pratos "Da Floresta os Míscaros", "De Peniche o Polvo", "Da Islândia o Bacalhau" e, para sobremesa, "Da Nossa Horta o Kiwi".

Como seria de esperar, todos os pratos foram harmonizados com vinhos premium da Quinta de Lemos (Rosé Manuela 2015, Dona Paulette 2015, Alfrocheiro 2011, Jaen 2012, Dona Louise 2005 e Roriz 2008). Afinal de contas, estamos no coração da sua produção, de olhos postos para as vinhas que dão as suas uvas. “Neste caso em concreto, escolhemos primeiro os pratos e depois os vinhos, mas também pode vir a acontecer o contrário”, explica o chef residente.

Foto Míscaros, de Diogo Rocha DR

Tudo está em aberto para as próximas edições do ciclo, com a certeza de que há já um nome e uma data confirmada: Vítor Sobral será o convidado do próximo jantar a “quatro mãos” no restaurante viseense. Está agendado para 26 de Maio, mas a ementa e o preço por pessoa só serão divulgados mais próximo da data.

Empatia é condição essencial

A ideia passa por vir a realizar um total de “seis ou sete jantares ‘Chefs a Lemos”, revela Diogo Rocha, sempre com convidados que sejam, acima de tudo, “amigos”. “Estes jantares a quatro mãos só fazem sentido se houver entendimento entre os dois chefs, se nos identificarmos com a outra pessoa”, destaca.

No jantar de estreia, empatia foi coisa que não faltou na cozinha do Mesa de Lemos. “Foi uma experiência muito boa, trabalharmos em conjunto”, avaliou, por seu turno, Ricardo Costa. Habituado a fazer estes “eventos fora de casa”, o chef do The Yeatman confessou-se rendido ao espaço da Quinta de Lemos, em geral, e do restaurante, em concreto. “Já conhecia o Diogo, os vinhos e também os proprietários [família Lemos], mas é a primeira vez que aqui venho. A paisagem é muito bonita e inspiradora”, confessa.

A funcionar desde Maio de 2014, num belo e moderno edifício projectado pelo arquitecto Carvalho Araújo, a Mesa de Lemos aposta, fortemente, nos produtos regionais, nomeadamente naqueles que são cultivados na própria horta da quinta.

Prestes a comemorar quatro anos de existência, o restaurante, com capacidade para 30 pessoas, dá mais um sinal de crescimento: passa a estar aberto em mais dias e refeições (quartas e quintas, aos jantares; sextas e sábados, almoços e jantares; e ao domingo, durante o almoço). “O passo seguinte pode passar pelo alojamento”, equaciona Diogo Rocha, a propósito do futuro crescimento daquela unidade – a quinta já conta com uma guest house, mas não está aberta ao público.

