O actual Presidente Emmanuel Macron e os dois antecessores, Nicholas Sarkozy e François Hollande, estiveram presentes na última homenagem ao polícia que morreu na sequência do ataque terrorista em Trébes, na sexta-feira, 23 de Março, e cujo funeral decorreu em Paris nesta quarta-feira.

“A sua memória viverá, o seu exemplo permanecerá, vou encarregar-me disso”, prometeu Macron, presidente francês, durante a homenagem ao tenente-coronel Arnaud Beltrame, visto como um “herói nacional” que "abnegadamente" se ofereceu para trocar de lugar com uma mulher que fora feita refém pelo autor do ataque. Beltrame pagou com a vida essa tentativa de pôr fim ao acto terrorista reivindicado pelo Daesh – que assim levou o terror islamista à França rural –, já que acabaria por morrer um dia depois do atentado levado a cabo num supermercado, por culpa dos ferimentos que sofreu. Foi condecorado a título póstumo, com a insígnia da Legião de Honra.

O polícia teve um funeral com honras de Estado, no pátio do Hotel (Palácio) des Invalides, local emblemático da capital francesa, onde fica o túmulo de Napoleão, o museu militar e a Igreja de Saint-Louis des Invalides. Num discurso que durou mais de 20 minutos, Macron elogiou “o espírito francês de resistência” incarnado por Beltrame, a sua “grandeza” e a sua “imensa coragem”.