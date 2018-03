Depois de um prólogo que é um espectáculo de marionetas, o filme avança com uma cena impressionante e confusa, na qual um casal deambula entre as flores de cerejeira, amarrados por uma longa corda vermelha. Dolls, de Takeshi Kitano, transporta-nos imediatamente para a Primavera japonesa, para as conversas entre avenidas floridas do parque nacional Shinjuku Gyoen e os passeios de barco à volta do fosso de Chidorigafuchi. Esta é, sem dúvida, a altura mais bonita para visitar o Japão, o momento em que surgem as Sakura (prunus serrulata), cuja floração é muito curta — desde que florescem até cair são mais ou menos duas semanas. São mais de 300 espécies, sendo as mais comuns em tons de branco e cor-de-rosa. Os japoneses habituaram-se a idolatrar esta flor. Existem inclusive previsões meteorológicas exclusivamente dedicadas a este fenómeno.