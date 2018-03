O governo regional da Madeira encaixou 4,5 milhões de euros através da alienação da participação que detinha no grupo Cimentos Madeira. A quota de 42,86% que a região autónoma controlava na cimenteira madeirense, que integra o portefólio da Secil, foi absorvida pelo próprio grupo.

O negócio foi formalizado esta terça-feira pelo vice-presidente do governo madeirense, Pedro Calado, e pelo administrador da Secil, Manuel Sousa Martins. “Sabemos que toda a actividade económica tem ciclos, e nós neste momento estamos expectantes de um ciclo positivo para a região. Queremos não só participar, como contribuir para esse momento”, projectou Sousa Martins no final da sessão, frisando o compromisso da Secil com um negócio que tem contribuído para o “desenvolvimento económico” do arquipélago.

Da parte do executivo regional, foi o momento certo para sair. “Foi o cumprir de uma promessa do governo [regional] no sentido de se desfazer de algumas participações sociais que não têm interesse estratégico para a região”, explicou Pedro Calado que, ao PÚBLICO, admitiu que o negócio ficou acima das estimativas iniciais.

“A região vendeu a sua quota de 42,86%, no valor de 748,196 mil euros, por 4,5 milhões de euros. O valor da operação ficou, portanto, acima das nossas expectativas”, justificou. Quando o processo de privatização total da cimenteira foi iniciado, as avaliações feitas pela Secil e pelo governo madeirense estavam bastante distantes. Foi por isso decidido pedir uma terceira avaliação, esta “definitiva”, em que foram fixados os 4,5 milhões de euros.

No passado, a empresa chegou a valer quase o triplo. No Verão de 2008, quando o governo regional, na altura liderado por Alberto João Jardim, estudou pela primeira vez a possibilidade de sair do capital da empresa, o valor desses mesmos 42,86% ascendiam a 12,9 milhões de euros.

Na época, impulsionado pelas políticas de investimento assentes em grandes obras públicas, o consumo de cimento no arquipélago batia recordes na Europa. Uma década depois, e embora o sector da construção civil esteja viver um período de retoma, com o governo madeirense a contribuir com a decisão de avançar com obras públicas que tinham sido suspensas pelo plano de resgate (2012 a 2015), o clima do sector é outro.

O grupo Cimentos Madeira engloba outras empresas que acrescentam profundidade e diversidade ao negócio: a Brimade (agregados), a Beto Madeira (produção e venda de betão) e a Pedra Regional (transformação) são participadas da Cimentos Madeira, que conta ainda com um laboratório autónomo (LCM), que tem apoiado a internacionalização da Secil.

A cimenteira nacional, que detinha 57,14% antes deste processo, passa a controlar a totalidade da empresa. A formalização do negócio, através do “acto de cessão de quotas” vai ser feita “brevemente”, com a Madeira a receber na altura a totalidade dos 4,5 milhões de euros.

A Cimentos Madeira nasceu em Fevereiro de 1984, com 42,86% de capitais públicos regionais e os restantes divididos pelas duas cimenteiras nacionais. A Cimpor ficou com 43% e a Secil com os restantes 14%. Em 2007, o equilíbrio de forças alterou-se, quando as duas empresas acordaram em dividir os mercados regionais, através de uma troca de activos. A Secil adquiriu a totalidade da participação da Cimpor na Cimentos Madeira, passando para os actuais 57,14%, enquanto vendia os 25% do capital que detinha da Cimentaçor, que passou a ser controlada a 100% pela Cimpor.

Enquanto nos Açores, a Cimentaçor é a única cimenteira, no Funchal a Cimentos Madeira divide o espaço com a Cimentos Europa, controlada pelo antigo secretário-geral do PSD-Madeira, Jaime Ramos.

Com a venda da cimenteira, sobe para perto de 10 milhões de euros o valor que a Madeira já arrecadou em privatizações desde que o actual executivo tomou posse, em Abril de 2015. O governo do social-democrata Miguel Albuquerque começou por vender património imobiliário, para “rentabilizar e preservar” o edificado regional, conseguindo nessa operação cerca de quatro milhões de euros. O ponto alto foi a venda, em Dezembro de 2016, de um edifício histórico na baixa da cidade onde está localizado o emblemático Café Golden Gate - uma espécie de ‘A Brasileira’ em Lisboa ou ‘Majestic’ no Porto -, que foi vendido por 4,75 milhões de euros a um empresário madeirense radicado em Miami. Metade do valor foi para os cofres do Millennium BCP, que era co-proprietário do prédio.

Alienados foram também o Jornal da Madeira, a participação nas sociedades anónimas desportivas e a Silomad, uma empresa de armazenamento de cereais, vendida ainda no anterior governo. A política de privatizações deverá continuar, sabendo-se que de fora ficam sectores estratégicos como a electricidade, a água, os transportes e os resíduos. “A intenção do governo é mantê-las totalmente como empresas exclusivamente de capital público”, sublinhou o número dois do executivo madeirense, adiantando que “oportunamente” será divulgada qual a próxima participação pública a ser negociada.

Na posse da região está ainda, por exemplo, 20% do capital das duas concessionárias rodoviárias do arquipélago: a Vialitoral e a Via Expresso. Em Janeiro desde ano, o fundo de investimento francês Mirova Core Infrastructure adquiriu 35% da Vialitoral e 23% da Via Expresso, numa operação que envolveu 20 milhões de euros. O fundo francês entrou nas concessionárias através da compra de posições a privados, sendo que o executivo, que tem direito de preferência, não se opôs.

