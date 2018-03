O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) prorrogou o prazo de candidaturas à medida Contrato-Emprego até ao dia 6 de Abril, adianta o organismo na sua página electrónica.

Num primeiro momento, as candidaturas deviam ser submetidas até 31 de Março, mas o instituto decidiu estender o prazo por mais uma semana. O IEFP prevê que a medida, que consiste num apoio financeiro às empresas que contratem desempregados inscritos nos centros de emprego, chegue a cerca de quatro mil pessoas.

PUB

A dotação orçamental para a primeira fase de candidaturas é de 15 milhões de euros, sendo 5,5 milhões para o Norte; 4,2 milhões para Lisboa e Vale do Tejo; 3,5 milhões para o Centro; 1,1 milhões para o Alentejo e 700 mil euros para o Algarve.

PUB

O apoio financeiro é atribuído aos empregadores que celebrem contratos de trabalho sem termo ou a termo certo, por prazo igual ou superior a 12 meses, com a obrigação de darem formação profissional aos trabalhadores contratados.

No caso de contratos sem termo, o apoio corresponde a nove vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS), ou seja, a 3860 euros. Já no caso de contratos a termo, o apoio é de três vezes o IAS, isto é, de 1287 euros.

O apoio financeiro pode ser majorado em algumas situações, como é o caso de contratação de desempregado beneficiário do Rendimento Social de Inserção, pessoa com deficiência, pessoa que integre família monoparental ou no caso de o posto de trabalho estar em território economicamente desfavorecido.

Podem originar uma candidatura ao apoio as ofertas de emprego apresentadas ao IEFP entre 25 de Outubro de 2017 e 1 de Abril de 2018, sendo a candidatura efectuada no Portal NetEmprego.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nesta fase de candidatura as empresas podem ainda formalizar os pedidos ao Prémio de Conversão dos contratos de trabalho a termo certo em contratos sem termo, que tenham sido convertidos entre 1 de Outubro de 2017 e 6 de Abril de 2018.

O Prémio Conversão corresponde a duas vezes a retribuição base mensal prevista no contrato, até ao limite de cinco vezes o IAS (2144,5 euros).

O segundo período de candidaturas à medida Contrato-Emprego deverá decorrer durante o mês de Junho e o terceiro em Setembro.

PUB