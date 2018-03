Jorge Ferreira obteve uma das melhores prestações de sempre de jogadores portugueses em provas internacionais de xadrez, alcançando a segunda das três normas necessárias para o título de Grande Mestre, com uma performance de 2698 pontos que o colocaria no top 50 mundial. O jogador portuense terminou a 19.ª edição do Campeonato da Europa individual, que se disputou em Batumi, na Geórgia, na 30.ª posição, em igualdade pontual com o 9.º classificado, e ficou a um pequeno passo de se qualificar para a Taça do Mundo, algo que só não aconteceu pelo critério de desempate utilizado, que não o beneficiou.

Se tivesse sido outro o critério aplicado, como a performance, Portugal veria pela primeira vez um seu representante participar na segunda mais importante prova individual do xadrez, naturalmente a seguir ao Campeonato do Mundo.

O feito de Jorge Ferreira é ainda mais assinalável atendendo à sua posição no ranking inicial da prova, apenas 144.º entre os 302 participantes, e também por ser dos poucos jogadores não profissionais a intrometerem-se na luta pelos 23 lugares que davam acesso à Taça do Mundo.

Para este resultado, o português levou de vencidos vários Grandes Mestres, terminando com um empate, de negras, diante do russo Anton Denchemko, actual número 63 da hierarquia mundial, e contabilizando 7,5 pontos nas 10 partidas que realizou.

O vencedor desta edição do Europeu foi o croata Ivan Saric, que terminou isolado com 8,5 pontos, depois de derrotar o favorito David Navara na última ronda, quando o checo levou longe de mais o seu esforço para alcançar a vitória. O anterior detentor do título, o russo Maxim Matlakov, teve de se contentar com o quinto posto, em igualdade pontual com o segundo classificado, o polaco Wojtaszek. Menos bem esteve o outro representante português, o jovem campeão nacional, André Sousa, que terminou com apenas 3,5 pontos, na 268.ª posição.

