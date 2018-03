A edição de 2018 do Estoril Open foi apresentada, nesta quarta-feira, em Cascais, numa sessão em que a organização revelou o destinatário do primeiro de três wild-cards que tem para atribuir: o contemplado será o jovem australiano Alex de Minaur, actual 130.º do ranking mundial e que, enquanto júnior, sagrou-se campeão de pares do Open da Austrália e vice-campeão de singulares em Wimbledon.

Alex de Minaur, de 19 anos, junta-se aos nomes já conhecidos, de entre os quais se destacam o campeão em título do Estoril Open Pablo Carreño Busta, Kevin Anderson, Nick Kyrgios, Kyle Edmund ou o português João Sousa.

O Estoril Open decorre de 28 de Abril a 6 de Maio, terá transmissão da TVI e TVI24 e realizar-se-á pelo quarto ano consecutivo no Clube de Ténis do Estoril. “Estamos muito satisfeitos. O torneio continua a crescer”, sublinhou o director do torneio, João Zilhão, durante a sessão realizada na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, onde também esteve presente o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

Em 2017 o Estoril Open atraiu um total de 41.695 espectadores (o que representou um crescimento de 10% relativamente à edição anterior), dos quais 86% admitiram haver uma elevada probabilidade de regressar ao Clube de Ténis do Estoril, de acordo com um estudo de opinião então realizado.

