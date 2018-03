O próximo clássico da Liga portuguesa de futebol, que poderá ter um peso decisivo na luta pelo título nacional, ficou nesta quarta-feira agendado: o Benfica-FC Porto referente à 30.ª jornada do campeonato irá realizar-se no dia 15 de Abril, às 18 horas, no Estádio da Luz.

É um dos embates mais aguardados até ao final da competição e desenrolar-se-á a meio do próximo mês, num domingo à tarde. A data foi oficializada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que confirmou também que o derby entre Belenenses e Sporting se disputará no mesmo dia, ao final da noite (20h15).

Confira todos os jogos da jornada 30 do campeonato.

13 de Abril

P. Ferreira-Sp. Braga, 20h30

14 de Abril

Portimonense-Estoril, 16h00

Aves-Feirense, 16h00

Boavista-Chaves, 18h15

V. Guimarães-V. Setúbal, 20h30



15 de Abril

Marítimo-Moreirense, 16h00

Benfica-FC Porto, 18h00

Belenenses-Sporting, 20h15



16 de Abril

Rio Ave-Tondela, 20h00

