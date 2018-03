Mais de 80 mil pessoas visitaram a exposição retrospectiva da obra do artista holandês Escher, patente há quatro meses no Museu de Arte Popular, em Lisboa, onde irá permanecer até 27 de Maio, anunciou nesta quarta-feira a organização.

Inaugurada a 24 de Novembro do ano passado, a mostra apresenta 200 obras, e um conjunto de equipamentos didácticos e de experiências científicas relacionadas com o pensamento do artista.

Escher tornou-se mundialmente conhecido pelas representações de objectos impossíveis, explorações do infinito, reflexos, simetrias, perspectivas e tesselacções.

Em exibição no Museu de Arte Popular estão obras emblemáticas como a "Mão com esfera reflexiva", "Relatividade" (ou Casa das Escalas) e "Belvedere", dispersas por sete secções: "Período Inicial", "Tesselações", "Estrutura do Espaço", "Metamorfose", "Paradoxos Geométricos", "Obras por Encomenda", "Eschermania".

Com curadoria de Mark Valdhuisen - director-geral da Maurits Cornelis Escher Company - e de Federico Giudiceandrea - especialista na obra do artista, esta mostra apresenta o percurso criativo do génio visionário cujas criações fascinaram o mundo científico e a influenciaram o mundo da arte.

Produzida pela Arthemisia, a exposição evoca a obra de Maurits Cornelis Escher, nascido em Leeuwarden, na Holanda, a 17 de Junho de 1898, e falecido em Laren, 27 de Março de 1972.

Formado pela Escola de Arquitectura e Artes Decorativas de Haarlem, na Holanda, Escher foi muito inspirado pelo professor Samuel Jessurun de Mesquita, morto no campo de concentração de Auschwitz em 1944.

Escher desenvolveu o seu trabalho no campo das artes gráficas e visitou países como a Itália e a Espanha, de onde regressou muito impressionado pelo campo e pela arquitectura mourisca.

As impressões que recolheu destas viagens influenciaram fortemente muitas das suas obras mais relevantes, especialmente as relacionadas com o uso de padrões que preenchem o espaço na totalidade.

Com o advento da II Guerra Mundial, Escher instala-se em Baarn, na Holanda, onde viveu até 1970, e morreu dois anos mais tarde, em Laren, numa casa de retiro para artistas onde tinha o seu próprio estúdio.

