Julia Kristeva, conhecida linguista e filósofa búlgara, terá sido agente e colaboradora dos serviços secretos búlgaros durante a era comunista. A informação foi obtida por uma comissão de investigação nomeada pelo governo búlgaro, encarregada de divulgar os nomes de quem colaborou com os Serviços Secretos durante o período comunista.

Kristeva, actualmente com 76 anos e a viver em Paris, terá sido recrutada a 19 de Junho de 1971, escreve o site de jornalismo de investigação Balkan Insight. Assumindo o nome de código “Sabina”, foi colaboradora do departamento dos Serviços Secretos encarregado de monitorizar as áreas das artes e dos meios de comunicação.

A comissão búlgara não divulgou quanto tempo Kristeva? trabalhou para os Serviços Secretos, nem se recebeu qualquer pagamento. Certo é que Kristeva já se tinha mudado para Paris nos anos 70. A filósofa tinha chegado em 1965 à capital francesa, com uma bolsa de estudos atribuída pelo governo gaulês.

Julia Kristeva ainda não se pronunciou sobre o caso, escreve a Reuters.

No seu auge, os Serviços Secretos búlgaros trabalharam em conjunto com o KGB soviético, gerindo uma rede de mais de 100 mil agentes e informadores. Foram dissolvidos em 1989, após o colapso do regime comunista. O acesso aos documentos dos serviços secretos é uma questão prioritária para o Governo búlgaro, que nomeou uma comissão encarregada de os divulgar.

Julia Kristeva nasceu em Sliven, Bulgaria, em 1941 e especializou-se em filologia francesa, na Universidade de Sofia. Chegada a França, tornou-se uma figura conhecida dos círculos literários e intelectuais de Paris. Trabalhou de perto com intelectuais das áreas da linguística e semiótica como Jacques Derida, Jacques Lacan e Roland Barthes.

É professora emérita na Universidade Paris Diderot e professora convidada na Universidade de Columbia em Nova Iorque. Para além das áreas da psicanálise, semiótica e filosofia, Julia Kristeva também se dedicou às questões culturais e feministas. É autora de mais de 30 livros, como História da Linguagem (ed. Setenta), Black Sun: Depression and Melancholy e Time and Sense.

Kristeva foi distinguida com vários prémios e louvores: é comendadora da Legião de Honra e da Ordem de Mérito, ganhou o Prémio Hannah Arendt e o prémio Vaclav Havel.

