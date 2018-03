A Nestlé revelou esta semana uma barra de chocolate que tem menos 30% de teor de açúcar. O novo Milkybar começou a ser vendido no Reino Unido e na Irlanda, a marca não sabe ainda quando chegará a Portugal.

Trata-se de um produto feito com “açúcar estruturado” – a marca mudou a estrutura do açúcar de maneira a torná-lo mais poroso e, por isso, dissolve-se mais rapidamente na boca, o que dá a percepção de doçura e permite reduzir a quantidade do açúcar. Este "avanço científico" não é novo e foi divulgado em 2016. A empresa "tem no seu plano a aplicação desta tecnologia de açúcar a outras marcas infantis de chocolate. O objectivo é reduzir o teor de açúcar de forma natural, mantendo o mesmo sabor", explica ao PÚBLICO.

Segundo a Reuters, esta mudança surgiu do desafio de tornar a chamada comida não saudável (junk food), em opções mais saudáveis sem perder o sabor. "A saúde é importante mas muitos consumidores ainda não estão disponíveis para desistir do sabor", explica Jean-Philippe Beryschy, da Vontobel, empresa de fundos financeiros especializada em gestão de saúde. "Por isso, se tivermos uma tablete de chocolate com sabor e menos 30% de açúcar, penso que os consumidores saltarão de contentes", acrescenta.

Por seu lado, Patrice Bula, chefe de marketing da Nestlé Internacional, diz também à Reuters que o objectivo desta mudança é dar a opção aos pais que se preocupam com a saúde e o bem-estar dos filhos. "Percebemos que é importante dar um sinal que a nossa empresa está envolvida e quer dar respostas às novas tendências de consumo", justifica.

Depois de seis anos de crescimento lento, a Nestlé está sobre pressão dos accionistas num mercado em que os consumidores procuram, cada vez mais, produtos frescos, assim como optam por marcas independentes porque lhes parecem oferecer produtos mais saudáveis do que os grandes gigantes industriais.

A Nestlé iniciou o seu trabalho de redução de açúcar no ano 2000 e já diminuiu em 10% o teor de açúcar em algumas das suas gamas de produto, entre 2014 e 2016. A marca comprometeu-se a continuar a reduzir o açúcar em 5% até 2020.

