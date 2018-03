O alegado líder de um grupo cibercriminosos, responsável pelo roubo de mais mil milhões de euros de instituições financeiras através de fraudes informáticas, foi detido na cidade de Alicante, em Espanha. A informação foi avançada pela Europol está segunda-feira, que liderou uma investigação contra o grupo com autoridades da Espanha, Bielorrússia, Roménia e Taiwan.

Desde 2013, o grupo, conhecido como FIN7, atingiu mais de 100 instituições financeiras em 40 países. A táctica era a mesma em todos os ataques: explorar o erro humano através de esquemas de phishing. Os criminosos enviavam emails infectados com programas de malware criados pelos próprios (havia o Cobalt e o Carbanak) aos empregados de bancos, em que se apresentavam como empresas legais. Se os trabalhadores caíssem na armadilha e descarregassem o programa, os cibercriminosos passavam a ter acesso remoto aos servidores do banco e às caixas automáticas.

A partir daqui, os criminosos enviavam instruções para caixas automáticas específicas dispensarem enormes quantidades de dinheiro que era recolhido por membros do grupo. Por vezes, o grupo manipulava as redes de pagamento electrónico para enviar o dinheiro directamente para as contas do criminoso, ou modificar a informação sobre o balanço de algumas contas. Era comum os criminosos usarem o dinheiro roubado para investir em criptomoedas, como a bitcoin, como uma forma de lavagem de dinheiro devido à natureza descentralizada das operações que elimina a necessidade de mediadores. De acordo com as autoridades, as moedas virtuais dos criminosos estavam associadas a cartões pré-pagos que eram utilizados para comprar casas e carros de luxo.

O director do Centro Europeu de Cibercrime (E3), Steven Wilson, descreve a operação recente como “um sucesso”, devido à cooperação internacional entre as autoridades de diferentes países. “A detenção de uma figura chave neste grupo mostra como os cibercriminosos já não se podem esconder por detrás da ideia de anonimidade internacional”, diz Wilson em comunicado.

