Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) foi filmado a dar um sermão a três detidos – dois homens e uma mulher – numa esquadra da área da 2.ª Divisão da PSP, no Porto, mostra o Jornal de Notícias (JN) nesta terça-feira. Num vídeo partilhado pelo diário, é possível ver um agente da polícia, em pé, a aconselhar três detidos, sentados e algemados, a evitar “o caminho das trevas” e a “alcançar a salvação”. As imagens, diz o JN, estão a ser analisadas pelo Comando da PSP, para averiguar se é necessária a abertura de um processo.

Por haver uma referência à “época da Quaresma”, pensa-se que o vídeo tenha sido filmado recentemente. O homem está fardado num departamento policial, onde se encontram outros agentes a trabalhar. A certa altura, cita um episódio da Bíblia intitulado “Andando na Luz”.

“A vida é bela, é bonita de se viver e não é desta forma que vocês a viveis [sic] que conseguem saborear com plenitude a vida que nos foi dada por nosso senhor Jesus Cristo”, ouve-se o guarda a pregar. “Vamos dar as mãos, vamos criar uma corrente de fé”, diz ainda, num discurso de cerca de quatro minutos, gritando “Aleluia, irmãos! Deus é grande!” No fim, termina: “Estejam em paz e que o Senhor vos acompanhe neste momento de fraqueza. Tenho dito”.

O JN contactou o Comando Metropolitano do Porto, que diz desconhecer a situação, adiantando que “irá averiguar, procedendo de acordo com os princípios e normativos em vigor” na instituição.

