Portugal foi o país da União Europeia (UE) onde mais jovens no desemprego se mostraram disponíveis para sair do seu local de residência com o objectivo de conseguir um emprego em 2016, indicou esta terça-feira o Eurostat.

PUB

Segundo o gabinete de estatísticas da União Europeia, apenas 29% dos jovens portugueses desempregados, com idades compreendidas entre os 20 e os 34 anos, não admitiam procurar emprego fora do seu local de residência, um número abaixo da média comunitária (50%).

Malta (73%), Holanda (69%) e Chipre (68%) são os países onde menos jovens se mostraram menos disponíveis para esta mudança. Em 17 dos Estados-membros da UE, mais de metade dos jovens desempregados não estavam preparados para procurar emprego fora em 2016.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com o Eurostat, 21% dos jovens da UE estavam disponíveis para deslocar-se dentro do mesmo país, enquanto 12% estavam preparados para procurar emprego dentro da UE e 17% fora do espaço comunitário.

Já em Portugal, 29% dos jovens desempregados admitiam a possibilidade de mudar de localidade dentro do país, 16% contemplava a hipótese de emigrar dentro da UE e 25% para um destino não comunitário.

Entre os jovens portugueses empregados em 2016, os dados do Eurostat indicam que 89% não se deslocou para conseguir o emprego actual.

PUB