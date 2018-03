Há uma razão pela qual os autocratas procuram de todas as formas sediar megaeventos desportivos. Eles oferecem publicidade e um verniz de respeitabilidade — duas coisas que a Rússia tem buscado desesperadamente.

PUB

Em menos de cem dias, a Rússia vai sediar o Campeonato do Mundo da FIFA, o megaevento desportivo mais visto do mundo. Mas enquanto milhares de adeptos chegam às cidades russas e outras centenas de milhares sintonizam os seus canais de televisão, uma grande sombra ameaça pairar sobre o evento.

Enquanto a Rússia tenta entusiasticamente mostrar-se como um poder moderno e confiável, as suas forças armadas estão, a todo e qualquer custo, a apoiar a reconquista militar do território sírio controlado por grupos armados da oposição, com consequências devastadoras para as populações civis.

PUB

Os últimos abusos da aliança militar russo-síria ocorreram no leste de Ghouta, um bairro de Damasco que tem sofrido ataques indiscriminados e que se encontra sob uma das mais longas ocupações militares na sua história recente.

Desde os primeiros dias da guerra, em 2011, a Rússia tem protegido o governo sírio — mesmo quando este privava a sua própria população de alimentos, utilizava armas de gás contra ela e a matava. Em 2015, quando o governo do Presidente Bashar al-Assad parecia estar sob ameaça, a Rússia deslocou as suas próprias forças para o país, ajudando Assad a recuperar o seu poder e espalhando a morte e a miséria entre os sírios que vivem em áreas controladas por grupos armados da oposição. Houve pouca, se é que alguma, tentativa de proteger civis.

Nos oito anos seguintes à polémica escolha de Moscovo para sediar o Mundial 2018, o país enfrentou críticas internacionais sobre o seu envolvimento na anexação da Crimeia e no conflito no leste da Ucrânia, sem contar com um grande escândalo de doping desportivo e alegações de interferência nas eleições de 2016 nos EUA. O Kremlin tem também conduzido uma ampla repressão à dissidência no país e adoptou e tem aplicado uma lei contra a "propaganda" gay.

Qual é a melhor maneira de limpar o seu histórico e exercer soft power do que hospedando o maior campeonato do desporto mais popular do mundo? Afinal, durante os jogos, a mascote Zabivaka ("aquele que marca pontos") — um desenho de um lobo que "irradia diversão, charme e confiança" — será "um embaixador da Rússia".

O Campeonato do Mundo pode oferecer uma boa pausa diante dos catastróficos eventos mundiais. O desporto e a política podem ser uma mistura desconfortável. Mas alguns crimes são simplesmente grandes demais para serem ignorados.

O Presidente russo, Vladimir Putin, tomado pela sua missão de restaurar a grandeza russa, quer que o Mundial deste ano seja marcado pela "amizade e jogo justo". Mas estas palavras são vazias, dados os acontecimentos no leste de Ghouta, onde desde 19 de fevereiro uma ofensiva da aliança militar sírio-russa terá resultado na morte de mais de mil civis. Os ataques atingiram instalações médicas e ambulâncias, destruindo lares e deixando centenas de milhares de civis que procuram escapar e proteger-se sem nenhum lugar seguro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois de complicadas negociações no mês passado, a Rússia permitiu que o Conselho de Segurança da ONU aprovasse uma resolução permitindo a entrada de ajuda humanitária para oferecer assistência a centenas de milhares de civis isolados, muitos deles crianças. Mas desde então, o que quer que Moscovo tenha feito para pressionar a Síria a respeitar esse acordo — se é que fez alguma coisa — tem sido insuficiente.

Pouco parece ter sido feito para cessar o uso de bombas que matam e mutilam civis. Na verdade, o único comboio de ajuda humanitária enviado a Ghouta Oriental desde a aprovação da resolução foi interceptado por forças sírias e perdeu 70% dos seus suprimentos médicos antes de entrar.

Putin deveria impor limites ao seu aliado sírio e pressioná-lo a cessar ataques contra civis imediatamente; as pessoas no leste de Ghouta necessitam urgentemente de acesso à ajuda humanitária e assistência médica. Se não o fizer, o momento da Rússia no centro das atenções corre o risco de ser marcado na história como o Campeonato do Mundo da vergonha.

PUB