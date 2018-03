Nunca encontrei uma boa explicação para o facto de chorarmos nos filmes não nos momentos de violência extrema, mas nos momentos de redenção – porque é que um final feliz nos comove mais do que um brutal massacre? Alguns psicólogos justificam esse comportamento argumentando que a violência extrema leva a uma suspensão momentânea da nossa vulnerabilidade, de forma a sermos mais eficazes na reacção imediata ao perigo. Apenas quando voltamos a sentir-nos seguros – o tal final feliz – é que nos sentimos libertos para vazar as nossas emoções.

PUB

Mas a segurança não explica tudo, até porque ela é incapaz de justificar uma outra evidência que encontramos nos filmes: também os gestos de grande bondade nos comovem muito mais do que os actos de maldade, como se existisse um misterioso mecanismo darwiniano através do qual a espécie humana se preserva não tanto pela capacidade em aniquilar o outro, mas de o proteger além de tudo o que é razoável, até à doação da própria vida. Talvez isso justifique a durabilidade de certas religiões – os evangelhos não contam outra história que não essa –, e também explique porque nos curvamos respeitosamente ao ouvir o nome de Arnaud Beltrame, o tenente-coronel da polícia francesa que se ofereceu para trocar de lugar com uma mulher que trabalhava na caixa de um supermercado de Trèbes. E que morreu por causa disso.

Muitos perfis que se escreveram sobre Beltrame tentam mostrar a coerência da sua decisão, relacionando-a com o cumprimento do dever – embora não houvesse ali dever algum: os protocolos de reacção a ataques terroristas certamente não prevêem a troca de reféns por polícias – e com um longo percurso de dedicação à profissão e à pátria. Mas o mais extraordinário nos grandes actos de heroísmo é a dispensa de coerência entre o gesto e a vida. Haverá certamente pessoas magníficas que não teriam coragem para tomar tal atitude, tal como é possível que uma pessoa normal, anónima, que nunca se tenha destacado ao longo da existência, consiga subitamente erguer-se acima da sua própria condição para um acto de suprema (e, em última análise, irracional) entrega ao outro. Tal como o bom ladrão na cruz, Beltrame não precisa de ser santo – um só gesto (uma só frase?) pode redimir uma vida.

PUB

O mundo divide-se entre pessoas que preferem cães ou gatos, Pepsi ou Coca-Cola, ou que vêem o copo da vida meio cheio ou meio vazio. Eu tenho a sorte (acho que é sorte) de o ver meio cheio. Mesmo reconhecendo que isto de estar vivo um dia vai acabar mal, tenho andado pelo mundo com uma certa capacidade para a alegria, a que alguns chamam erradamente “optimismo”. O copo meio cheio não é uma ficção. Ele é alimentado por acontecimentos reais e por pessoas concretas, como Beltrame, cujo gesto não salvou apenas a mulher do supermercado de Trèbes – com o seu exemplo, salvou um pouco toda a humanidade.

Aquilo que me surpreende não são os fanáticos, não são os adeptos da violência, não são os que usam da força para maltratar os mais fracos. Essa é a lei ancestral da selva. Aquilo que me surpreende sempre é a bondade desinteressada, é a flor que nasce no meio do estrume, ou como no meio do sofrimento há tanto – o sabor da cereja, diria Kiarostami – para nos manter agarrados à vida. Em França há um lugar onde se canta, por esta altura: “Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.” Mas há um amor ainda maior do que esse: dar a vida por quem nem sequer se conhece. A minha vénia a Arnaud Beltrame.

PUB