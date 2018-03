A estação ferroviária de Pequim recebeu um comboio cuja entrada não aparecia em qualquer horário. Os seus vidros estavam protegidos e os ocupantes entraram em limusinas. As medidas de segurança tomadas na capital chinesa e na cidade de Dandong, perto da fronteira norte-coreana, parecem não deixar dúvidas de que um alto dirigente da Coreia do Norte terá visitado Pequim. A grande questão é se se tratou mesmo de Kim Jong-un.

Os serviços de informação norte-americanos e sul-coreanos estão desde segunda-feira a tentar averiguar a identidade dos viajantes, mas não foi revelada qualquer conclusão. Pequim evitou responder à questão, mas a discussão sobre o assunto nas redes sociais não foi totalmente censurada, como acontece quando o tema não agrada à liderança chinesa.

Caso se confirme, esta seria não só o primeiro encontro entre Kim e Xi Jinping, como seria a primeira ocasião em que o líder norte-coreano se reunia com outro chefe de Estado, desde que chegou ao poder em 2013. Com encontros marcados para os próximos tempos com os Presidentes sul-coreano e norte-americano, o timing para uma cimeira entre os dois aliados faria sentido. “Xi já se encontrou com Trump e, a vários níveis, aprendeu como lidar com melhor do que muita gente”, disse à Reuters um dirigente norte-americano.

“Para além disso, apesar da tensão recente, Xi precisa de saber o que Kim tem em mente para lidar com o Sul e com os EUA, e ele ainda mantém bastante influência junto do Norte”, diz a mesma fonte.

Em outros encontros entre os líderes norte-coreanos e chineses, a confirmação oficial chegou apenas dias depois.

