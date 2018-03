Mai Khoi, cantautora vietnamita célebre no seu país pelas canções interventivas, foi detida no aeroporto de Hanoi quando regressava ao Vietname depois de uma digressão europeia. A detenção, que durou oito horas, parece enquadrar-se num endurecimento da posição do regime vietnamita em relação aos seus críticos. Segundo um relatório de Fevereiro da Humans Right Watch, organização de defesa dos direitos humanos, existem neste momento 129 pessoas presas no país por criticarem ou participarem em protestos contra o governo.

Bat Dong, o título do seu álbum mais recente – viajara para a Europa precisamente para alguns concertos de promoção –, significa “discordância”. Nesse disco, muitas das canções, onde os instrumentos, a língua e a tradição musical vietnamita se cruzam com guitarras e saxofones, com rock, jazz ou folk anglo-saxónico, são críticas das políticas repressivas do Partido Comunista do Vietname. Mai Khoi chamou à banda que a acompanha The Dissidents, e é composta pelo saxofonista Quyen Thien Dac, nome de referência do jazz do país, e pelo multi-instrumentista Nguyen Duc Minh. Na sua página de YouTube, classifica a parceria como “uma explosão catártica de humanidade reprimida”.

Sediados em Hanoi, Mai Khoi & The Dissidents estão proibidos pelas autoridades de dar concertos no Vietname. “Damos voz ao indizível”, escreve a cantora de 34 anos no seu canal de YouTube. “Ao contrário de outros músicos, não pedimos permissão para actuar, nem submetemos as nossas letras aos censores.” As críticas que vem fazendo, na música ou em público, denunciando a falta de liberdade de expressão e de circulação dos cidadãos, pô-la há muito no radar do regime. “Já fomos despejados de casa três vezes”, revelou à Reuters Benjamin Swanton, marido de Mai Khoi e cidadão australiano.

Até agora, porém, o estatuto de celebridade respeitada e reconhecida protegera Mai Khoi de acções mais musculadas por parte do regime – em 2016, a cantora candidatou-se espontaneamente, sem sucesso, à Assembleia Nacional. Segundo a Amnistia Internacional, uma acção repressiva mais intensa para com os dissidentes levou no ano passado vários activistas a fugir do país. Phil Robertson, da secção asiática da Humans Right Watch, acredita que a repressão se voltou a intensificar nos últimos meses. "É a primeira vez que a vemos sujeita ao mesmo tipo de coisas que os dissidentes comuns enfrentam quando tentam regressar do estrangeiro", afirmou ao Guardian. "Julgo que o governo vietnamita sente que os Estados Unidos e outros países estão ocupados com outros assuntos, o que lhes dá espaço livre para caírem sobre os dissidentes como já desejavam no passado."

A República Socialista do Vietname é dirigida pelo Partido Comunista do Vietname desde 1976, ano em que o país foi reunificado na sequência do fim da guerra com os Estados Unidos, declarada três anos antes.

