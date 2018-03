Encolhido entre a Praça de Pontevedra e a rua Filipa Borges, saída do centro histórico de Barcelos rumo a oeste, o mercado municipal vai sofrer ligeiras alterações no figurino construído há pouco mais de quatro décadas segundo o projecto do arquitecto José Carlos Loureiro, um dos nomes da Escola de Arquitectura do Porto, desenhado entre 1968 e 1970.

O projecto de requalificação, aprovado pela Câmara Municipal na sexta-feira, em reunião de Câmara, com um custo de quase 3,1 milhões de euros, prevê, sobretudo, a cobertura dos espaços centrais, até agora descobertas, e obras de preservação da estrutura, sem “desvirtuar a história do edifício”, sublinha ao PÚBLICO a vereadora Anabela Real, a cargo da gestão do património.

“Será uma intervenção muito acentuada a nível de cobertura, dos pátios e no centro, que se vai manter, mas com acessos e elos de ligação entre os níveis”, explica acerca da obra que se vai prolongar por dois anos, devendo ainda começar em 2018.

As coberturas, uma para o pátio quadrado, no sector mais a norte, e outra para o espaço rectangular, mais a sul, em estrutura metálica, prevêem a entrada controlada de luz natural num espaço com mais ligações entre os núcleos principais, que, no primeiro piso, vai conter a área de venda de peixe, com todos os equipamentos associados, e, no segundo, a zona dos talhos e a dos produtos locais, com seis lojas de hortícolas e frutícolas, indica a nota da autarquia.

As novidades desse segundo piso residem na criação de lojas para outo tipo de produtos, nomeadamente pão, vinhos, lacticínios, malhas, máquinas e ainda artesanato local, algo que, na perspectiva de Anabela Real, deve ser valorizado. “É bom poder articular o trabalho dos nossos artesãos, que, pela primeira vez, irão ser incluídos no mercado municipal”, disse a vereadora do município classificado como Cidade Criativa da UNESCO na categoria do Artesanato e Arte Popular, a 31 de outubro de 2017.

Mercado pode ser “espaço de referência”

Com as alterações previstas, a responsável pelo património em Barcelos crê que o mercado não se vai tornar apenas mais “digno e confortável” quer para comerciantes, quer para clientes, mas também um “espaço de referência” na vida da cidade, quer pela contiguidade à Praça de Pontevedra, espaço em granito com um chafariz ao centro, quer pelo facto da população não dispor, actualmente, de um espaço coberto com semelhante amplitude.

“Embora haja cafés à volta do edifício, não existe um espaço de tal forma amplo que permita receber tanta gente a quanto o espaço se destina”, considera Anabela Real. Para a vereadora, o ‘novo’ mercado “será um chamariz para os barcelenses, depois das suas compras, tomarem um café ou comprarem os seus produtos de artesanato”.

