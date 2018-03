Senhores passageiros, eis o maior barco de cruzeiros do mundo

Com capacidade para 6360 passageiros e com 362 metros de comprimento, eis o Symphony of the Seas, o maior barco de cruzeiros do mundo que se exibe no porto de Málaga. Esta embarcação é a número 25 da frota da Royal Caribbean Cruises e, para já, realizará cruzeiros de sete noites pelo Mediterrâneo entre Abril e Outubro — sairá de Barcelona e fará escalas em Palma de Maiorca, Provença, Florença, Pisa, Roma e Nápoles. As fotografias da agência Reuters mostram robots que servem bebidas e aperitivos no mar biónico, um simulador de surf, slides e um parque aquático, campos de basquetebol, duas paredes de escalada e uma pista de gelo.