A chanceler alemã Angela Merkel telefonou ao Presidente norte-americano Donald Trump para discutir as relações comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos. A conversa entre os dois líderes aconteceu esta terça-feira e foi confirmada pela Reuters.

PUB

Na passada semana, Trump anunciou que os EUA iriam isentar temporariamente a União Europeia e outros parceiros comerciais do aumento das tarifas sobre as importações de aço e alumínio. A medida, inicialmente foi apresentada como uma ameaça a vários países, foi reajustada e parece agora ter a China como um alvo claro.

Na mesma conversa, e segundo conta o porta-voz do Governo alemão, Steffen Seibert, Merkel e Trump reafirmam a sua solidariedade para com o Reino Unido na resposta ao ataque com um agente neurotóxico a um ex-agente russo.

PUB

“[Trump e Merkel] apoiam a acção coordenada dos estados europeus e dos aliados da NATO como um forte sinal de união contra o comportamento da Rússia”, assinalou Seibert em comunicado.

PUB