Um mês depois, agora na posse dos números do Instituto Nacional de Estatística (INE), o governo regional da Madeira voltou a devolver as críticas ao primeiro-ministro António Costa, que referiu-se às contas públicas do arquipélago como uma “desagradável surpresa”.

“Veio-se a comprovar, uma vez mais, aquilo que nós temos dito: essas afirmações não são verdade e a Madeira tem contribuído, isso sim, positivamente para fazer o desagravamento do défice”, disse aos jornalistas o vice-presidente do governo madeirense, Pedro Calado, recordando as palavras de António Costa em São Bento.

Na altura, o primeiro-ministro, durante um debate quinzenal na Assembleia da República apontou o dedo à contabilidade do Funchal, dizendo que a região autónoma estava em “dívida” para com o resto do país, por ter agravado o défice de 2017.

Críticas que foram mal recebidas pelo governo madeirense. Miguel Albuquerque, o chefe do executivo insular, considerou-as “lamentáveis”, acusando Costa de ter uma “agenda política” para a Madeira. O parlamento regional, um dia depois, fez aprovar um voto de protesto, no qual o PSD lamentava o “discurso divisionista” de Lisboa. O CDS votou ao lado dos social-democratas. Bloco PCP, JPP, PTP e deputado independente abstiveram-se e apenas a bancada socialista votou contra, embora admitindo que a intervenção de António Costa não foi a mais feliz.

“Acho que houve uma informação mal transmitida ao primeiro-ministro”, desvalorizou agora Pedro Calado, à margem de uma cerimónia oficial, admitindo que Costa possa ter confundido conceitos. “Há uma diferença entre a contabilidade nacional e pública e aquilo que lhe terá sido transmitido foi uma mistura de conceitos.”

A verdade dos números do INE, é que a Madeira apresentou um saldo positivo na contabilidade nacional de 2017, com um balanço de 85,2 milhões de euros. Foi mesmo a única região do país a fechar o ano com excedente orçamental.

Mais dura foi a reacção do PSD-Madeira. “Como se comprova agora, a Madeira não só não prejudicou o défice nacional como contribuiu positivamente para o mesmo, ao contrário dos Açores e do continente”, disse Rui Abreu, secretário-geral dos social-democratas madeirenses, acrescentando que os dados do INE “desmarcaram” a estratégia assumida pelo governo da República, de “prejudicar” a Madeira.

“António Costa foi irresponsável e utilizou o cargo de primeiro-ministro para os interesses do seu partido”, apontou Rui Abreu, num comunicado enviado para as redacções.

