A época de estreia de Tomás Melo Gouveia no Pro Golf Tour não lhe estava a correr de feição. Em cinco torneios, quatro cuts falhados e um 34º lugar (Open Casa Green Golf) como melhor marca. Mas hoje, ao sexto torneio, o Open Ocean (30 mil euros de prize-money) em Agadir, Marrocos, alcançou um bom 8.º lugar, empatado com mais cinco jogadores.

“Esta época tem sido mais ou menos como esperava”, começou por explicar ao GolfTattoo o irmão de Ricardo Melo Gouveia. “A transição de amador para profissional é um pouco complicada, muita coisa muda, e por isso é preciso haver um período de adaptação e familiarização com este novo escalão.”

Em torneios de três voltas, Tomás abriu com um 71 (Par) no campo Golf de L’Ocean e no segundo dia marcou um 66 que o colocou no quinto lugar empatado para a última volta. Hoje, fechou com 68 e, com um total de 205 (-8), alcançou o seu primeiro top-10 do ano neste circuito com sede na Alemanha, mas que passa por Egipto e Marrocos nos primeiros meses do ano.

Em relação a este torneio, afirmou: “Já sentia que o meu jogo estava muito perto de conseguir três voltas sólidas seguidas e esta semana deu o clique Nos primeiros 9 buracos do torneio não joguei muito bem mas consegui aguentar o resultado e a partir dos segundos 9 buracos comecei a jogar um golfe excepcional. Estou muito contente com este resultado mas há que continuar a trabalhar e melhorar para que resultados como estes ou melhores possam aparecer mais vezes.”

O Open Ocean foi ganho pelo suíço Benjamin Rusch, com 192 pancadas (70-62-67), 14 abaixo do par. O que lhe deu duas pancadas de vantagem sobre o escocês Chris Robb (67-65-69) e quatro sobre um trio composto pelo marroquino Yassine Touhami (69-70-64), o alemão Jonas Kölbin (68-68-67) e o escocês Ross Cameron (65-66-72).

Segue-se o Open Tazegzut, de 29 a 31 deste mês, no Tazegzut Golf, também em Agadir.

Há mais dois portugueses a competir neste circuito: Tiago Rodrigues e João Zitzer. O primeiro tem como melhor classificação o 44.º lugar no Open Casa Green Golf, tendo falhado o cut nos restantes torneios, incluindo no recém concluído Open Ocean. O segundo falhou o cut em todos.

No final da época, os cinco primeiros na Ordem de Mérito do Pro Golf Tour conquistam o cartão do Challenge Tour, a segundo divisão profissional europeia. Pedro Figueiredo foi um deles em 2017, o que lhe valeu o acesso este ano ao Challenge, no qual se estreou na última semana com o 38.º lugar no Barclays Kenya Open.

