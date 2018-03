A França venceu esta terça-feira a Rússia, por 1-3, em partida de preparação para o Mundial 2018 disputada na Zenit Arena, em S. Petersburgo, com Kylian Mbappé (40' e 83') e Paul Pogba (49') a marcarem pelos vice-campeões europeus.

PUB

Fedor Smolov (68') ainda colocou a equipa de Didier Deschamps em sentido, depois da derrota (2-3) no "particular" de Paris, com a Colômbia, em que permitiu que os sul-americanos recuperassem de uma desvantagem de dois golos.

A Rússia acabou por não aproveitar, cedendo nova derrota, depois de ter perdido (0-3) frente ao Brasil, em Moscovo. Mbappé bisou a sete minutos dos 90' e travou qualquer tipo de reacção dos russos.

PUB

PUB