João Sousa despediu-se nesta terça-feira do Masters de Miami, ao perder com o sul-coreano Hyeon Chung, em dois sets, nos oitavos-de-final do torneio norte-americano. Depois de um arranque de encontro muito equilibrado, o português começou a ceder no final do primeiro parcial.

A excelente carreira que o vimaranense estava a protagonizar em Crandon Park chegou ao fim às mãos do 23.º classificado do ranking. O primeiro set chegou a 3-3 com os dois tenistas a mostrarem solidez, mas seria Sousa a ceder um break e a deixar fugir Chung. A esses quatro pontos seguidos ganhos pelo sul-coreano juntaram-se, de imediato, mais quatro, sempre na sequência de erros não forçados do português.

No total do encontro, foram 18 erros não forçados contra apenas oito do recente quarto-finalista em Indian Wells. Também pouco eficaz (seis pontos em 11 possíveis) na rede, João Sousa mostrou-se menos regular no segundo set, cedeu um break logo de entrada e, perante um Chung sempre muito seguro do fundo do court, acabou por ver o adversário acelerar para um triunfo por 6-4, 6-3, em 1h08m.

Apesar da eliminação, esta foi a melhor prestação do número um português (e actual 80.º do mundo) em 2018, ano em que já participou em oito torneios e apresenta um balanço de oito vitórias e oito derrotas.

