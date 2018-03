Fabiano Caruana será, em Novembro próximo, o novo pretendente ao título mundial de xadrez, num encontro que se antecipa de grande intensidade entre o norte-americano e o detentor do troféu, o norueguês Magnus Carlsen, depois de vencer categoricamente o torneio de candidatos , que decorreu em Berlim.

As duas vitórias com que finalizou a prova são uma demonstração de uma enorme resiliência de Caruana, pois recuperar psicologicamente da enorme desilusão provocada pela derrota na 12.ª ronda, sofrida perante o russo Sergei Karjakin, e pela perda da liderança, surgindo de novo ao seu mais alto nível para disputar as duas partidas finais, só está ao alcance de alguém com uma enorme confiança em si próprio.

Talvez esperando a quebra de Caruana, Karjakin, na penúltima jornada, empatou rapidamente com outro norte-americano, Wesley So, mas a aposta não lhe correu bem, pois Caruana impôs-se ao arménio Levon Aronian e voltou a isolar-se no comando. E, para piorar as coisas para o russo, também Mamediarov venceu e voltou a alimentar esperanças de alcançar o primeiro posto.

Na derradeira ronda poder-se-ia esperar um jogo de equipa dos russos, pois quer Grischuk quer Kramnik, jogando ambos de brancas, podiam dar uma ajuda a Karjakin se derrotassem, respectivamente, Caruana e Mamediarov, enquanto Karjakin tinha pela frente o chinês Ding Liren. Mas Karjakin nunca esteve perto da vitória e, pelo contrário, seria o norte-americano a aproveitar os esforços de Grischuk para criar desequilíbrios e cimentar a sua liderança com novo triunfo.

Para os Estados Unidos, é o fim de um longo jejum de 43 anos, na luta directa pelo trono da modalidade, desde que Bobby Fisher, em 1975, se recusou a defender o título perante Anatoly Karpov.

Classificação

1.º Caruana (EUA): 9 pontos

2.º Karjakin (Rus) e Mamediarov (Aze): 8

4.º Liren (Chi): 7,5

5.º Kramnik (Rus) e Grischuk (Rus): 6,5

7.º So (EUA): 6

8.º Aronian (Arm): 4,5

