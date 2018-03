Normalmente, os festivais de música são patrocinados por marcas de cerveja. Mas é um vinho que está por detrás do EA Live, evento que vai decorrer a 30 de Maio no Coliseu de Lisboa e que, ao longo das suas oito horas de duração, das 18h às 2h da manhã, terá concertos de The Legendary Tigerman, Mão Morta, Linda Martini, You Can’t Win, Charlie Brown, Samuel Úria, Luís Severo e Allen Halloween. O vinho em questão é o vinho homónimo, da Adega Cartuxa.

O novo festival é uma continuação das EA Live Sessions, organizadas pela Fundação Eugénio de Almeida, cuja primeira leva envolveu gravar 24 artistas da música portuguesa, entre nomes que vão de Capitão Fausto a Selma Uamusse, passando por Manuel Fúria e os Náufragos, NERVE, GROGNation ou Señoritas, em registos quase familiares, em frente a um público reduzido. Estão disponíveis, desde 15 de Junho do ano passado, no site oficial da iniciativa, com a última delas a sair a 10 de Maio (à hora de escrita deste texto ainda há quatro vídeos por sair). No ano passado, fizeram também as EA Live Évora, oito concertos que decorreram à volta da cidade onde o vinho é feito, e que estão agora acessíveis nesse mesmo site.

Luís Carvalho, curador artístico das sessões, disse ao PÚBLICO que no EA Live cada artista tocará durante uma hora, culminando num último concerto, o do Encore Project, actuação ainda mantida sob secretismo. “Vai ser um projecto de homenagem a uma grande banda portuguesa, que não posso dizer qual é, revitalizada por músicos desta geração contemporânea. Vão pegar em temas dessa banda, durante 40 minutos, e reajustá-los aos tempos de hoje com alguém que pertencia originalmente a essa banda”, explica, adiantando ainda que o Encore Project não incluirá músicos que pisarão o palco antes.

