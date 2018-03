Numa entrevista à GQ, a actriz Tiffany Haddish conta que conheceu Beyoncé numa festa em Dezembro, na Califórnia, que as duas estiveram à conversa. Até aqui tudo bem, mas Haddish acrescenta que houve uma actriz que se aproximou da cantora e a mordeu no rosto. As declarações têm feito as delícias dos fãs, mas também de algumas celebridades que procuram descobrir quem será a misteriosa mulher, já que Haddish não revelou o seu nome.

A actriz e comediante conta que depois do incidente, a cantora foi ter com o marido. "'Jay, vem cá! Esta cabra...', agarrou-o e eles foram para o fundo da sala. E eu estava a pensar: 'O que é que aconteceu?' E uma amiga da Beyoncé aproximou-se e disse-me: 'Acreditas que aquela tipa a mordeu?'"

“E então...”, continua Haddish, “muitas coisas aconteceram”. A comediante tomou as dores da cantora, decidiu que iria defendê-la e disse-lho. “Eu vou bater em alguém, só quero que saibas disso.” Mas a cantora pediu-lhe para não o fazer e divertir-se. Nessa altura, Haddish tirou uma selfie com Beyoncé. Mais para o final da festa, quando voltou a cruzar-se com a cantora, perguntou-lhe se tinha sido mesmo mordida, ao que a cantora respondeu afirmativamente, justificando que a agressora estava drogada.

"Não posso comentar porque não tenho qualquer conhecimento sobre esse assunto", declarou Yvette Noel-Schure, porta-voz de Beyoncé, à GQ.

A história já teve algumas consequências. Por um lado, duas actrizes já vieram a público dizer que não, não foram elas – Sarah Foster e Sanaa Lathan. Por outro, os fãs da cantora criaram uma hashtag #WhoBitBeyonce com o objectivo de identificar quem terá sido. Entretanto, Haddish permanece calada.

