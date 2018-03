Christina Aguilera apareceu, esta segunda-feira, na revista Paper sem maquilhagem. O título, Christina Aguilera is back with a new transformation (em português "Christina Aguilera regressa transformada"), faz jus ao facto da cantora ter posto de lado o baton e as pinturas de olhos que a têm identificado ao longo dos anos. “Sempre fui uma pessoa que gosta de experimentar, criar uma história e interpretar uma personagem num vídeo ou noutro cenário”, explica na entrevista.

Na fotografia principal, a cantora nascida em 1980, em Nova Iorque, mostra apenas o rosto sem maquilhagem. Nas outras aparece com o cabelo platinado e encaracolado. "Sou uma intérprete, é o que sou por natureza. Estou numa altura em que ser capaz de desfazer-me de tudo para saber quem sou e apreciar a minha beleza a nu é uma sensação libertadora."

Além de cantora, Aguilera participou nos filmes Burlesque, de 2010, e The Emoji Movie, de 2017; foi júri do programa The Voice durante seis meses, que os descreveu como “sufocantes”. “Não posso permanecer estancada num lugar durante muito tempo”, justificou.

