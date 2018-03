O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, disse nesta segunda-feira, em Caminha, que a Rede de Cuidados Continuados Integrados (RCCI) do país vai ter, até final do ano, um total de nove mil camas.

Fernando Araújo, que falava aos jornalistas à margem da cerimónia que assinalou a entrada em funcionamento de 20 camas de cuidados de Média Duração e Reabilitação da unidade da Gelfa, do Instituto São João de Deus, naquele concelho do Alto Minho, adiantou que "o objectivo é atingir, até ao final da legislatura, as 14 mil camas", naquela rede "que admite, por ano, 40 mil doentes".

O governante referiu que actualmente a RCCI "dispõe de 8200 camas, mais 10% do que as existentes em 2015", distribuídas por três tipologias, longa duração e manutenção, média duração e reabilitação e convalescença.

Na Unidade da Gelfa, em Caminha, gerida pelo Instituto São João de Deus, foram disponibilizadas 20 camas de média duração e reabilitação, "num compromisso financeiro anual, global, assumido com os Ministérios da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de 574.281 euros".

Aquela estrutura já dispunha de uma unidade de longa duração e manutenção, com outras 20 camas.

Em Arcos de Valdevez, na Santa Casa da Misericórdia, o governante assinalou a entrada em funcionamento de 23 camas de convalescença, "num compromisso financeiro anual, global, de 761.301 euros". A Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez "já dispunha de duas unidades — longa duração e manutenção (28 camas) e média Duração e reabilitação (31 camas)".

No distrito de Viana do Castelo, aquelas respostas dispõem de mais de 300 camas, sendo que a rede "estará coberta a 100% até Abril com a entrada em funcionamento de 14 camas para convalescença, em Valença".

No total, segundo dados da Administração Regional do Norte (ARS-N), "na região Norte, a capacidade instalada é de 4356 camas, a que corresponde um encargo financeiro do Estado, anual, da ordem de 54 milhões de euros".

