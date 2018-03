A CP — Comboios de Portugal anunciou que irá lançar uma campanha de descontos nesta terça-feira para viagens em Alfa Pendular e em Intercidades para todos os destinos do país durante o período de 5 de Abril a 31 de Maio deste ano, com viagens entre Lisboa e Porto em Intercidades que podem ficar por cinco euros. Há ainda viagens para outros pontos do país, com preços que variam entre os 3,50 euros (bilhete promocional de Intercidades entre Lisboa e Covilhã) e os preços normais de cada bilhete.

O desconto é limitado ao número de lugares disponibilizados com promoção em cada comboio. Ao todo, existem 9000 lugares disponíveis e os bilhetes podem ser comprados com uma antecedência mínima de dez dias. Em 2017, a CP transportou 122 milhões de passageiros, um número que tem vindo a crescer de ano para ano. Em média, são vendidos mais de dez milhões de bilhetes por mês. Logo, 9000 bilhetes parecem pouca coisa (em dois meses, corresponde a 0,045% dos bilhetes vendidos, com base no número de passageiros transportados no ano passado).

A CP já tem, por norma, promoções em bilhetes que sejam comprados com antecedência: como é explicado no site da empresa, os bilhetes adquiridos cinco dias antes do dia da viagem têm descontos até 56%; já os bilhetes que sejam comprados com oito ou mais dias de antecedência podem ter descontos até 65%.

Nesta campanha, há bilhetes nos Intercidades entre Lisboa e Covilhã a 3,50 euros (sem promoção custa 17,50 euros); entre Lisboa e Guarda ou Lisboa e Faro os preços podem ficar pelos 4,50 euros (sem promoção custam 21,10 euros e 22,90 euros, respectivamente); e entre Lisboa e Braga ou Lisboa e Guimarães pode viajar-se por 5,50 euros (sem promoção custariam 26,20 euros cada). Sem promoção, os bilhetes comprados em segunda classe no Alfa Pendular (entre Lisboa e Porto) custam 30,80 euros e os bilhetes no Intercidades custam 24,70 euros.

A empresa fez uma promoção semelhante em Janeiro, altura em que o site da CP colapsou com tanta procura; o sistema online esteve em baixo durante um dia. “A forte afluência fez com que o sistema fosse abaixo e não há dúvida que foi devido à promoção”, explicava a porta-voz da CP, Ana Portela, em Janeiro.

A CP refere que a campanha anterior foi bem-sucedida, tendo a empresa conseguido vender mais 43 mil viagens em Janeiro do que no período homólogo do ano passado.

