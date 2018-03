Com muita propriedade, o legislador constituinte proibiu a existência de partidos políticos e outras organizações que perfilhem a ideologia fascista ou racista, no seu art. 46.º, n.º 4 (veja-se ainda o art. 160.º, n.º 1, al. d)), o que tem ainda reflexos na competência para a sua declaração pelo Tribunal Constitucional (cf. artigos 3.º, n.º 1, al. f), 10.º e 104.º, da respectiva Lei). Não se trata de uma solução isenta de críticas entre os estudiosos da nossa Lei Fundamental e em alguns sectores da sociedade civil. Se o regime é verdadeiramente democrático, devia admitir todas as ideologias, por ser um sistema aberto, plural e respeitador da diferença. Há, assim, quem veja no texto constitucional um entrave a um verdadeiro Estado de Direito.

Não me convencem tais argumentos. Na verdade, se Portugal e uma grande parte dos Estados do mundo decidiu dar-se a si mesmo esta forma de organização do poder político, fê-lo através de um acto autónomo e soberano, ciente do passado do Estado Novo e de tantos outros regimes similares que pulularam pela Europa na passada centúria e que, em muitos países, são ainda realidade. Mas a democracia não é um todo asséptico ou inerte. Longe disso. Por ser democrático, o poder celebra um conjunto de valores que o unifica, que é corporizado nos seus órgãos de soberania e no modo como entre eles existe separação e interdependência (art. 111.º da CRP). Donde, nada obsta, na pureza do sentido último do “poder do povo” (demos e kratos, nas palavras gregas), que banamos, à partida, ideologias que corrompem os fundamentos do próprio sistema. Se analisarmos a “teoria dos sistemas” de Luhmann, veremos como o sociólogo alemão nos provou que, como qualquer unidade, também o sistema democrático necessita de fronteiras, ou melhor, de barreiras, fortalezas ou muralhas.

Existe um “canto de sereia” nos últimos decénios que propende para um relativismo quase absoluto da coisa democrática. Tal é visível em diversos sectores da vida social, o que necessariamente se reflecte no Direito, enquanto normação societal actuante, seja no Constitucional, seja no Penal. Neste último, p. ex., vem-se discutindo até que ponto o multiculturalismo deve ser uma causa de justificação da ilicitude, da culpa, ou ao menos actuar como circunstância atenuante de entre os factores de medida da pena. Desculpar-me-ão o que porventura não seja “politicamente correcto”, mas julgo que um Estado democrático e social só existe quando passa a mensagem a todos quantos se cruzam com as suas normas jurídicas — cidadãos nacionais, estrangeiros ou apátridas — de existirem valores inegociáveis. Portugal é o que é, deseje-se ou não, porque patrocina uma dada axiologia, sem cuidar aqui da sua origem. Destarte, só a esta luz se entende que, em data recente, se tenha assistido a neocriminalizações como a mutilação genital feminina, o casamento forçado ou a perseguição (stalking). Coisa diferente é saber se efectivamente, em face do conjunto de tipos legais de delito, era ou não necessária a sua introdução (o que, quanto à mutilação genital, em face do regime do art. 144.º do CP, é altamente duvidoso, excepto no que concerne à punição dos actos preparatórios).

Vem tudo isto a propósito de acontecimentos recentes em que, alegadamente, grupos rivais de extrema-direita, que perfilham ideologia fascista ou neofascista, se digladiaram entre si em rixas. Sabemos que o “país dos brandos costumes” é um mito que herdámos do salazarismo, cuja descolonização mental ainda está por fazer em muitos domínios. Certo é que o PNR – Partido Nacional Renovador, p. ex., aquele que perfilha uma ideologia próxima da fascista, foi admitido pelo Tribunal Constitucional, visto que, nos seus estatutos, não é formalmente adepto das teorias do Terceiro Reich. Mesmo o uso de um facho como símbolo foi objecto de acesa discussão naquele Tribunal. Tudo isto não significa que o nosso país esteja protegido de quem defende um “Portugal para os portugueses”, a expulsão (ou quase) de imigrantes e estrangeiros, e uma supremacia da raça lusitana, a lembrar os cavalos.

Há algumas décadas, recordo-me de ter elaborado, com colegas do ensino secundário, um trabalho de recolha de material de propaganda de skinheads e grupos similares, na altura com a ajuda de militantes do PSR – Partido Socialista Revolucionário, um dos que esteve na base do actual Bloco de Esquerda. Miúdos de 16 anos, ficámos chocados com o submundo que encontrámos, com o medo com que nos falavam estes activistas e com uma espécie de leito que corria debaixo dos nossos pés, qual lençol freático. Nunca esquecerei o silêncio dos nossos outros colegas quando apresentámos o trabalho à turma. Tudo parecia uma cena de filme sem adesão à realidade.

Pois esta realidade existe, é actuante e, estou seguro disso, está debaixo de mira — como não podia deixar de ser — das forças de ordem e segurança públicas e dos serviços de informação da República. A clandestinidade é o rastilho de pólvora mais fértil para ideias que, felizmente, são minoritárias, mas que encontram húmus fértil nesta Europa quase sem liderança e num mundo em que Trump chegou a Presidente dos EUA e em que o “czar” Putin alimenta as glórias do passado soviético, num regime autoritário, nacionalista e desrespeitador das mais básicas liberdades.

Daí que a democracia nunca deva esquecer a lição do cavalo de Tróia e, a coberto de um suposto laissez faire, laissez passer com foros de tolerância e abertura à diferença, tudo permita, mesmo aqueles vírus mortais que aniquilam quem somos e o modo como desejamos viver. Não nos iludamos: a democracia tem inimigos e, por aparentemente paradoxal, este excesso de indiferentismo e de “tolerância” é um deles — e não um dos mais desprezíveis. O soldado que adormece ou que facilita a guarda, mais tarde ou mais cedo é ferido e morre. Cada um de nós, que ama a Liberdade e a Democracia, é um desses soldados chamados a dar exemplo e a levantar-se quando a subtileza discursiva e o império do politicamente correcto em que vivemos aconselha uma posição neutral, numa espécie de “democracia de sofá”.

