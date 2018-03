O Parlamento vai criar um organismo que fiscalize os rendimentos e os interesses dos políticos e de detentores de altos cargos públicos, segundo noticia o Diário de Notícias (DN) nesta segunda-feira.

A ser aprovado, o novo organismo deverá ter o nome de Entidade da Transparência e processará as declarações de rendimentos e interesses de todos os políticos, desde Marcelo Rebelo de Sousa aos autarcas das juntas de freguesia, assim como de titulares de altos cargos públicos, verificando a sua veracidade. Caso exista alguma infracção, competirá a esta nova entidade apresentar a denúncia.

A iniciativa partiu do Bloco de Esquerda e decorrerá no âmbito da comissão eventual para o reforço da transparência no exercício de funções públicas (CERTEFP). O DN diz que existe maioria para aprovar a proposta, pelo menos à esquerda.

Segundo o Bloco de Esquerda, “o exercício de funções políticas e altas funções públicas exige a maior transparência por parte de todos os seus intervenientes” e “esta entidade permitirá uma maior eficácia e resposta ao controlo de incompatibilidades e riqueza” dos políticos. Esta entidade será criada na órbita do Tribunal Constitucional, que nomeará os seus três dirigentes.

Actualmente, os membros do governo têm de entregar duas declarações: uma de rendimentos (entregue no Tribunal Constitucional) e outra com o seu registo de interesses (entregue no Parlamento). O DN diz ainda que está a ser preparada uma medida que conjugue estas duas declarações numa só.

Para regulamentar a actividade de mediação de interesses, o PS apresentou dois projectos de lei em Janeiro para regulamentar a actividade de lobbying, um para definir o que é e como se rege a actividade profissional de lobista e o outro para definir quem, e como, pode defender interesses junto da Assembleia da República, mas também junto do Governo e dos municípios.

